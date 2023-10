NASA gir ut detaljerte bilder av Jupiters måne Io og oppdager ny funksjon i Jupiters atmosfære

NASA har avduket detaljerte bilder av Io, en av Jupiters omtrent 90 måner, fanget av Juno-sonden under en nylig forbiflyvning. Io er kjent som den mest vulkansk aktive verden i solsystemet, med hundrevis av vulkaner som dekker overflaten. Disse vulkanutbruddene kan observeres fra jorden ved hjelp av store teleskoper, og det er til og med innsjøer med smeltet silikatlava på månens overflate.

Bildene fra Juno-sonden viser frem Ios virvlende overflate, fremhevet med store flekker av smeltet rødt. Io opplever en gravitasjonsdragkamp mellom Jupiter og dens to andre måner, Europa og Ganymedes, noe som resulterer i konstant strekking og sammenklemming. Disse handlingene antas å være knyttet til de hyppige utbruddene fra de mange vulkanene. I desember kommer Juno tilbake for å observere Io på en nærmere avstand på bare 1,500 kilometer over overflaten.

I tillegg til bildene av Io, har NASA gjort en banebrytende oppdagelse om Jupiters atmosfære. Ved å bruke data fra James Webb-teleskopets NIRCam, identifiserte forskere en høyhastighets jetstrøm som spenner over 4,800 kilometer like over Jupiters ekvator. Denne jetstrømmen reiser med en imponerende hastighet på 515 kilometer i timen, det dobbelte av vedvarende vind fra en kategori 5-orkan på jorden. Dette funnet, som ligger i planetens nedre stratosfære, kaster lys over den turbulente naturen til Jupiters atmosfære.

Bildene av Jupiter ser annerledes ut enn de kjente mørk oransje og kremfargetonene. Disse bildene ble tatt med NIRCam og Mid-InfraRed Instrument, som fanger infrarøde bølgelengder fra 0.6 til 28 mikron. Ved å blokkere det lysere objektets lys, klarte astronomer å fange de svakere objektene rundt det. Hvert bilde ble tatt med forskjellige filtre for å fange forskjellige bølgelengder, og lagene til disse bildene ble kombinert for å lage det endelige fargede bildet.

På disse bildene representerer de lyse, hvite flekkene og strekene skytoppene i høye høyder av kondenserte konveksjonsstormer, mens de røde delene viser nordlys som strekker seg over planetens nordlige og sørlige poler.

