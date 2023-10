Jupiters skyer avslører en verden av bilder

By

NASA unnlater aldri å forbløffe oss med sine fantastiske romfunn, og denne gangen er ikke annerledes. Akkurat i tide til Halloween delte romfartsorganisasjonen et bilde av Jupiters skyer og stormer som ser skummelt ut som et ansikt. Men ikke la deg lure, det er faktisk ikke et ansikt som stirrer tilbake på oss fra den største planeten i solsystemet vårt.

Bildet ble fanget av Juno-romfartøyets JunoCam, og ble behandlet av Vladimir Tarasov ved å bruke offentlig tilgjengelige data. Tatt 7. september var romfartøyet omtrent 4,800 miles unna Jupiters skyer. Det som gjør dette bildet spesielt interessant er at det viser Jupiters polare områder, et unikt fokus for Junos oppdrag.

Det ansiktslignende utseendet er et resultat av pareidolia, et fascinerende fenomen der hjernen vår gjenkjenner mønstre og ansikter i tilfeldige objekter eller former. Det er ikke annerledes enn å se en hund eller en katt i skyene på en solrik dag. Imidlertid har dette spesielle bildet en slående likhet med en karakter fra en klassisk episode av «The Twilight Zone».

Men vent, det er mer! Juno-oppdraget har vært en skattekiste av fascinerende bilder, og det kan være flere overraskelser som venter på å bli oppdaget. Takket være NASAs engasjement for offentlig oppsøking, er JunoCam-kameraet dedikert til borgervitenskap, og lar medlemmer av publikum behandle disse utrolige bildene ved hjelp av ulike teknikker.

Hvis du er nysgjerrig på å utforske disse fengslende bildene videre, kan du finne dem på NASAs nettside, sammen med data fra Juno-oppdraget. Selv om du ikke ser flere ansikter, er den rene skjønnheten og kompleksiteten til Jupiters skyer og stormer mer enn verdt å beundre.

FAQ:

Spørsmål: Hva viser bildet fra NASA?

A: Bildet fra NASA viser skyer og stormer på Jupiter som ligner et ansikt.

Spørsmål: Hva er pareidolia?

A: Pareidolia er et vitenskapelig begrep som beskriver hjernens tendens til å gjenkjenne ansikter og mønstre i tilfeldige objekter eller former.

Spørsmål: Kan jeg finne flere bilder fra Juno-oppdraget?

A: Ja, du kan finne flere bilder og data fra Juno-oppdraget på NASAs nettside, som en del av deres borgervitenskapelige program.