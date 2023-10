NASA forbereder Psyche Mission Lansering til metallrik asteroide

By

NASA forbereder seg på lanseringen av sitt Psyche-oppdrag, som vil utforske en metallrik asteroide. Romfartøyet vil bli skutt opp på en SpaceX Falcon Heavy-rakett fra Launch Complex 39A ved NASAs Kennedy Space Center i Florida. Lanseringen er planlagt til 12. oktober 2023, klokken 10:16 EDT.

Oppdraget tar sikte på å studere asteroiden Psyche, som ligger mellom Mars og Jupiter. Denne asteroiden er unik fordi den inneholder betydelige mengder metall, i motsetning til tidligere asteroider som hovedsakelig var sammensatt av stein eller is. Forskere tror at Psyche kan være en del av det indre av en planetesimal, en byggestein til en steinete planet. Ved å studere Psyche håper forskerne å få innsikt i dannelsen av Jorden og andre lignende planeter.

I tillegg til å studere selve asteroiden, vil Psyche-oppdraget også gjennomføre en teknologidemonstrasjon kalt NASAs Deep Space Optical Communications. Dette eksperimentet vil teste bruken av lasere for å overføre data med høyere hastigheter over lange avstander. Romfartøyet vil prøve ut optisk kommunikasjon med høy båndbredde i løpet av de to første årene av reisen til Psyche.

Lanseringsaktivitetene vil bli sendt direkte på ulike plattformer, inkludert NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, NASA-appen og byråets nettside. Før lanseringen vil NASA holde en misjons- og vitenskapsbriefing 10. oktober, etterfulgt av en pressekonferanse før lansering 11. oktober.

NASA er spent på det kommende Psyche-oppdraget og håper at det vil gi verdifull innsikt i sammensetningen og dannelsen av solsystemet vårt. Byrået oppfordrer publikum til å følge og engasjere seg i oppdraget ved å bruke hashtaggene #MissionToPsyche og #AskNASA på sosiale medier.

kilder:

– NASA