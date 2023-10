NASA velger ut fire solfokuserte oppdrag for konseptstudier

NASA har nylig annonsert utvalget av fire små oppdagelsesreiser som vil fokusere på å studere solen og dens forhold til jorden. Disse oppdragene tar sikte på å utvide vår forståelse av heliofysikk, som er feltet som utforsker solens natur og dens effekter på solsystemet.

Det første oppdraget, kjent som Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), vil studere strukturen og utviklingen av jordens plasmaplate. Dette tette laget av romplasma finnes i magnetfeltene som strømmer bak jorden. Ledet av Robyn Millan fra Dartmouth College, vil dette oppdraget bruke en konstellasjon av ni CubeSats i solsynkron, lav jordbane for å undersøke hvordan jordens magnetiske felt overfører varme og endrer seg over tid.

Oppdraget Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), ledet av Holly Gilbert fra National Center for Atmospheric Research, har som mål å forstå den magnetiske naturen til solutbrudd og identifisere de magnetiske kildene til solvinden. CMEx planlegger å oppnå kontinuerlige observasjoner av solens magnetiske felt i kromosfæren, laget av solatmosfæren rett over den synlige overflaten til solen.

I mellomtiden vil oppdraget Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), ledet av Katharine Reeves fra Smithsonian Astrophysical Observatory, bidra til vår forståelse av midtkoronaen, dynamikken i utbruddshendelser som forlater solen, og forholdene som produsere den utoverstrømmende solvinden.

Til slutt har Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX)-oppdraget, ledet av Michael Liemohn fra University of Michigan, som mål å forbedre vår forståelse av hvordan elektrodynamisk kobling mellom jordens magnetosfære og ionosfære regulerer nordlysenergistrømmen.

I følge Peg Luce, fungerende avdelingsdirektør for heliofysikk ved NASAs hovedkvarter, lover disse valgene av oppdragskonseptstudier å gi ny innsikt i heliofysikkfeltet. De tilbyr potensialet til å svare på langvarige spørsmål mens de bygger på forskningen og teknologien til våre nåværende og eldre oppdrag.

kilder:

– NASAs hovedkvarter