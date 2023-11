En potensielt destruktiv asteroide som nærmer seg jorden: 2007 FT3

Forskere ved NASA har nylig identifisert en asteroide kalt 2007 FT3 som kan utgjøre en trussel mot jorden i nær fremtid. Selv om dette ikke er første gang NASA har oppdaget et slikt objekt, fremhever det den pågående årvåkenheten som kreves for å spore jordnære asteroider (NEA) og nær-jorden-kometer (NEC) som har potensial til å forårsake betydelig skade hvis de ikke kontrolleres.

2007 FT3 ble først observert i 2007, men dessverre mistet astronomer oversikten over banen kort tid etterpå. Med en observasjonsbue på bare 1.2 dager klarte ikke målrettede observasjoner å gjenopprette asteroiden, og den forble usett til nå. Den mulige gjenoppkomsten av FT2007 i 3 har skapt bekymring for dens innvirkning på jorden.

I følge NASA har 2007 FT3 omtrent 0.0000087 prosent (eller 1 av 11.5 millioner) sjanse for å treffe jorden i oktober 2024. Det er også en egen mulighet for påvirkning i mars 2024, med en sannsynlighet på 0.0000096 prosent (eller 1 av 10) million). I begge scenariene kan asteroiden frigjøre energi tilsvarende detonasjonen av 2.6 milliarder tonn TNT.

Selv om begge potensielle påvirkninger ville resultere i betydelig regional ødeleggelse, ville ikke skadenivået være globalt katastrofalt. NASA spår at 2007 FT3 mest sannsynlig vil slå til 5. oktober 2024, men det er også andre asteroider som nærmer seg, for eksempel 29075 (1950 DA), som potensielt kan forårsake lignende ødeleggelser.

Det er viktig å merke seg at NASAs Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) kontinuerlig sporer kjente NEAer og overvåker banene deres. Denne pågående innsatsen tar sikte på å identifisere potensielle trusler og utvikle egnede metoder for å avverge katastrofale kollisjoner. Mens sannsynligheten for at en asteroide kolliderer med jorden fortsatt er lav, forblir forskere årvåkne i jakten på å forstå disse himmellegemene og beskytte planeten vår.

FAQ:

Spørsmål: Er det stor sjanse for at asteroiden 2007 FT3 vil påvirke Jorden i 2024?

A: NASA anslår sannsynligheten til å være omtrent 0.0000087 prosent eller 1 av 11.5 millioner.

Spørsmål: Hva ville være de potensielle konsekvensene hvis 2007 FT3 skulle treffe jorden?

A: Asteroiden har potensial til å frigjøre energi tilsvarende detonasjonen av 2.6 milliarder tonn TNT, noe som resulterer i regional ødeleggelse, men ikke global katastrofe.

Spørsmål: Er det noen andre asteroider som utgjør en trussel?

A: Ja, en slik asteroide er 29075 (1950 DA), med en sjanse på 0.0029 prosent eller 1 av 34,500 16 for å treffe Jorden 2880. mars XNUMX.

Spørsmål: Hvordan adresserer NASA denne potensielle trusselen?

A: NASAs Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) overvåker tett kjente jordnære asteroider og kometer, sporer banene deres og utvikler strategier for å forhindre katastrofale kollisjoner.