Ny oppdagelse antyder mulig vannhav på en fjern planet

Sammendrag:

Forskere har gjort en spennende ny oppdagelse som antyder eksistensen av et vannhav på K2-18 b, en massiv eksoplanet som ligger mange lysår unna Jorden. Selv om det fortsatt er usikkert om dette havet kan støtte liv, har funnet åpnet for spennende muligheter for beboelige verdener utenfor vårt solsystem. Oppdagelsen ble gjort av astronomer ved University of Cambridge som analyserte data fra NASAs James Webb-romteleskop. De oppdaget tilstedeværelsen av metan og karbondioksid i planetens atmosfære, noe som indikerer sannsynligheten for en havdekket overflate under en hydrogenrik atmosfære. Forskerne observerte også et svakere signal som kunne antyde tilstedeværelsen av dimetylsulfid, et molekyl produsert av liv på jorden. Det er imidlertid behov for ytterligere observasjoner for å bekrefte dette funnet. Teamet avklarte at K2-18 bs store størrelse og temperatur kan gjøre den beboelig, med en potensiell mantel av høytrykksis og et hav som er for varmt. Til tross for disse forbeholdene, understreker oppdagelsen viktigheten av å vurdere ulike beboelige miljøer i jakten på utenomjordisk liv.

Definisjoner:

– Eksoplanet: En planet som går i bane rundt en stjerne utenfor solsystemet vårt.

– Metan: En kjemisk forbindelse som består av ett karbonatom og fire hydrogenatomer.

– Karbondioksid: En fargeløs gass som består av ett karbonatom og to oksygenatomer.

– Dimetylsulfid: Et molekyl som sendes ut av planteplankton i marine miljøer, og potensielt knyttet til biologisk aktivitet.

Kilder: University of Cambridge, NASA

