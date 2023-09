NASAs Perseverance Rover produserer vellykket oksygen på Mars

NASAs Perseverance-rover har fullført sitt oppdrag med å skape oksygen på Mars ved å bruke et eksperiment kalt Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Denne vellykkede demonstrasjonen kan bane vei for fremtidige astronauter til å ha en bærekraftig kilde til pustende luft og til og med produsere rakettdrivstoff for en returreise til jorden.

En av utfordringene astronauter står overfor på Mars er mangelen på pustende luft. I motsetning til Jorden, som har omtrent 21 prosent oksygen i atmosfæren, har Mars mindre enn én prosent oksygen og består for det meste av karbondioksid. MOXIE, et instrument på størrelse med mikrobølger om bord på Perseverance-roveren, bruker en elektrolysator for å trekke ut oksygen fra Mars-atmosfæren ved å splitte karbondioksidpartikler. Dette resulterer i produksjon av rent oksygen og avfallsprodukter som karbonmonoksid.

Siden roveren landet i Jezero-krateret på Mars i 2021, har MOXIE kjørt eksperimenter med jevne mellomrom, og det siste løpet ble fullført forrige måned. Den var i stand til å produsere oksygen med en hastighet på omtrent 12 gram per time, og akkumulerte totalt 122 gram totalt. Denne mengden, tilsvarende hva en liten hund puster på 10 timer, overgikk forskernes opprinnelige forventninger og hadde en renhet på minst 98 prosent.

Oksygenet som genereres av MOXIE tilbyr ikke bare potensialet for pustende luft, men kan også være en viktig ingrediens i produksjonen av rakettdrivstoff. Uten dette drivstoffet ville astronauter være strandet på Mars eller avhengig av forsyningsoppdrag fra jorden. NASA anslår at fremtidige astronauter vil kreve rundt 25 til 30 tonn oksygen for å lage nødvendig drivstoff for en returreise.

NASAs suksess med MOXIE demonstrerer muligheten for å trekke ut oksygen fra Mars atmosfære og fremhever viktigheten av å utvikle teknologier som utnytter ressurser på andre planeter. Å etablere en langsiktig månetilstedeværelse, bygge en måneøkonomi og til slutt lansere en menneskelig utforskningskampanje til Mars er alt avhengig av utvikling og testing av slike teknologier.

Denne prestasjonen til Perseverance-roveren markerer en betydelig milepæl i menneskehetens søken etter romutforskning og kolonisering. Med potensialet for å produsere oksygen og rakettdrivstoff på Mars, er drømmen om en permanent menneskelig tilstedeværelse i solsystemet nærmere å bli en realitet.

