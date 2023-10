Risikoen for jordnære asteroider: NASAs planetære forsvarsinnsats

NASAs Planetary Defense-avdeling er ansvarlig for å overvåke og oppdage asteroider som potensielt kan treffe Jorden og forårsake omfattende ødeleggelser. Selv om oppgaven kan virke skremmende, har nylige fremskritt innen teknologi gjort det mulig å spore og identifisere disse jordnære objektene.

Den siste infografikken utgitt av NASA kaster lys over den nåværende bestanden av jordnære asteroider. Fra august 2023 er det omtrent 32,000 XNUMX kjente asteroider i umiddelbar nærhet av planeten vår. Å oppdage disse asteroidene er utfordrende, siden de ikke sender ut sitt eget lys. I stedet er teleskoper avhengige av sollys som reflekteres fra overflatene deres for å oppdage dem.

Arbeidet med å finne og spore disse asteroidene har vært imponerende, med over 405 millioner observasjoner sendt av både amatører og profesjonelle astronomer til Minor Planet Center, et sentralt knutepunkt i NASAs planetariske forsvarsstrategi. Imidlertid avslører infografikken et urovekkende faktum: av de 32,000 10,000 jordnære asteroidene er mer enn 140 XNUMX større enn XNUMX meter i diameter. Hvis noen av disse skulle kollidere med jorden, kan de potensielt utslette hele byer.

For å sette ødeleggelsesskalaen i perspektiv, ble Chelyabinsk-meteoren som traff Russland i 2013 anslått til å være maksimalt 20 meter i diameter. En syv ganger så stor asteroide ville være enda mer ødeleggende, sannsynligvis nå bakken og forårsake omfattende ødeleggelser. Avhengig av dens nedslagssted, kan en slik asteroide potensielt kreve millioner av liv.

Til tross for den nåværende mangelen på kjente asteroider på kollisjonskurs med Jorden, er den mest alarmerende statistikken i infografikken at NASAs eksperter mener at vi bare har oppdaget mindre enn halvparten av jordnære asteroider av denne størrelsen. Det er anslått at det er mer enn 14,000 140 50 meter brede asteroider som ennå ikke er identifisert, sammen med rundt 1 XNUMX kilometer brede asteroider.

Det planetariske forsvarssamfunnet, bestående av ulike organisasjoner, er forpliktet til å forbedre vår forståelse av disse potensielle truslene. Infografikken fungerer som en påminnelse om at det haster med å fortsette å søke etter og spore disse jordnære asteroidene. Alle anstrengelser, inkludert spredning av informasjon gjennom infografikk, kan bidra til å inspirere enkeltpersoner til å bli med på jakten på disse potensielt farlige himmelobjektene.

