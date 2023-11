The Mysteries of Space: Exploring Sinister Sounds Beyond Earth

NASA avduket nylig en fengslende spilleliste på nettsiden sin, som gir et innblikk i de skumle og fengslende lydene som gjennomsyrer det store verdensrommet. Denne omfattende samlingen av lydklipp er satt sammen fra ulike oppdrag og møter over hele solsystemet, og utsetter lyttere for et nytt rike av utenomjordiske lyder.

Et slikt klipp tar oss med på en sonisk reise sammen med NASAs Juno-oppdrag mens det svevde forbi Europa, en av Jupiters gåtefulle måner. Med sin hjemsøkende melodi lar denne himmelske komposisjonen oss fordype oss i den mystiske atmosfæren i det dype rommet. En annen fortryllende sonifisering kommer fra Cat's Eye-tåken, som ligger forbløffende 3,262 lysår unna hjemmeplaneten vår.

Sonifisering, prosessen med å transformere romdata til hørbare lyder, gjør det mulig for forskere å utforske og analysere de usynlige rikene i kosmos. Ved å blande romlyder med andre data og forsterke dem, har forskere skapt en ekstraordinær auditiv opplevelse som avslører universets skjulte underverker.

Hvert lydklipp, som strekker seg fra 20 sekunder til nesten et minutt, avslører et unikt aspekt av kosmos, og kaster forestillingen om stillhet i rommet til side. I motsetning til hva mange tror, ​​kan lyd faktisk høres under de rette forholdene. Selv om et vakuum begrenser tradisjonell lydbølgeutbredelse, gir visse kosmiske miljøer, som galaksehoper rike på gasser, et spennende lydbilde.

NASAs tidligere utforskning av lyd i verdensrommet knuste misforståelsen om at tomrommet er blottet for lyd. Byrået avduket fengslende lyder fanget fra et svart hull, og demonstrerte at lydbølger kan gi gjenklang i disse forbløffende kosmiske enhetene. Dessuten har forskere avdekket den fryktinngytende intensiteten til solens lydbølger. Hvis disse bølgene skulle krysse rommet, ville de generere forbløffende 100dB når de når jorden, ifølge American Academy of Audiology.

Gjennom lydmediet setter NASA i gang fantasien vår og inviterer oss til å forstå mysteriene som ligger utenfor planetens grenser. Disse uhyggelige lydene gir et vindu inn i rommets overveldende vidstrakthet og gåtefulle natur, og gir gjenklang med både ærefrykt og fascinasjon.

Spørsmål og svar

Er det lyd i verdensrommet?

I tradisjonell forstand kan ikke lydbølger bevege seg gjennom rommets vakuum. Imidlertid kan lyd under visse omstendigheter manifestere seg i verdensrommet, spesielt i miljøer som er rikelig med gass, for eksempel galaksehoper.

Hvordan fanges romlyder?

Romlyder fanges opp ved hjelp av spesialiserte instrumenter om bord på romfartøy. Disse instrumentene konverterer romdata til hørbare lyder gjennom en prosess som kalles sonifisering.

Kan mennesker høre romlyder?

Mens mennesker ikke kan høre lyder i rommets vakuum på grunn av fravær av luft, oversetter NASA disse lydene til frekvenser som ørene våre kan oppfatte. Dette lar oss utforske og sette pris på den kosmiske symfonien som eksisterer langt utenfor planeten vår.