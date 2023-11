Det ytre rom avslører mysteriene til en "spøkelsesaktig kosmisk hånd"

Nyutgitte røntgenbilder fra NASA har avslørt et fengslende syn i verdensrommet som lett kan forveksles med beinene til en "spøkelsesaktig kosmisk hånd." Disse skumle bildene, tatt av to av NASAs røntgenromteleskoper, viser restene av en kollapset stjerne som fortsetter å eksistere gjennom energiske partikler av materie og antimaterie.

Forskere har identifisert strukturen som et bemerkelsesverdig håndformet magnetfelt som ligger omtrent 16,000 1,500 lysår unna Jorden. Denne "kosmiske hånden" er faktisk resten av en gigantisk stjerne som gikk tom for kjernebrensel for rundt XNUMX år siden. Stjernens påfølgende kollaps resulterte i dannelsen av en nøytronstjerne, et utrolig tett objekt. Nøytronstjernen, sammen med sine kraftige magnetfelt kjent som pulsarer, genererer stråler av materie og antimaterie som beveger seg bort fra stjernens poler, og skaper et fenomen som kalles en «pulsarvindtåke».

Denne spesifikke pulsarvindtåken, kalt MSH 15-52, har en slående likhet med beinene i en menneskelig hånd. Det ble opprinnelig oppdaget av NASAs Chandra X-ray Observatory i 2001. Nå har NASAs nyeste røntgenteleskop, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), brukt 17 dager på å observere MSH 15-52, og samle den lengste varigheten av data for et enkelt objekt siden lanseringen i desember 2021.

Ved å kombinere bildefunksjonene til begge teleskopene, har NASA-forskere laget et kart over magnetfeltet i "hånden". De ladede partiklene som er ansvarlige for røntgenstrålingen følger magnetfeltlinjene, og former den overordnede strukturen til tåken. Denne unike funksjonen gir verdifull innsikt i distribusjonen og oppførselen til energiske partikler i nærheten av pulsaren.

Et spennende aspekt ved MSH 15-52 er en lyssterk røntgenstråle som kommer fra pulsaren og strekker seg mot "håndleddet"-regionen av tåken. Polariseringen av røntgenstrålene avslører at magnetfeltet nær bunnen av strålen er turbulent og komplekst. Men etter hvert som strålen skrider frem, rettes magnetfeltlinjene ut, noe som resulterer i en mer jevn polarisering.

Disse funnene antyder at partikler får en energiøkning i turbulente områder nær pulsaren, for så å reise til områder med et mer jevnt magnetfelt langs håndleddet, fingrene og tommelen til den "kosmiske hånden." Forskerteamet som er involvert i studien har også oppdaget lignende magnetiske felt i andre pulsarvindtåker, som «Vela» og «Krabbe», noe som indikerer at dette fenomenet kan være vanlig i denne typen himmelobjekter.

Avdukingen av slike ekstraordinære kosmiske strukturer bidrar til vår forståelse av mekanismene bak partikkelakselerasjon og livssyklusen til materie og antimaterie rundt pulsarer. Ettersom forskere fortsetter å utforske mysteriene som er skjult i dypet av verdensrommet, bringer disse oppdagelsene oss nærmere å tyde universets gåtefulle natur.

FAQ

Hva er en pulsarvindtåke?

En pulsarvindtåke er et himmelobjekt skapt av samspillet mellom en pulsar (en sterkt magnetisert, roterende nøytronstjerne) og det omgivende interstellare mediet. Pulsaren frigjør stråler av materie og antimaterie, som skaper en pulsarvindtåke når de samhandler med miljøet.

Hvor langt er MSH 15-52 fra jorden?

MSH 15-52, den "spøkelsesaktige kosmiske hånd"-tåken, ligger omtrent 16,000 XNUMX lysår unna Jorden.

Hva er Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) er NASAs nyeste røntgenteleskop. Den er designet for å måle polariseringen av røntgenstråling fra ulike kosmiske kilder, noe som gir verdifull informasjon om magnetfeltene i disse områdene.

Finnes lignende magnetfelt i andre pulsarvindtåker?

Ja, forskere har oppdaget lignende magnetiske felt i andre pulsarvindtåker som "Vela" og "Crab"-tåker. Denne oppdagelsen antyder at disse magnetfeltene kan være vanlige trekk i denne typen himmelobjekter.

(Kilde: NASA)