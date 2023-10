Jupiters mystiske jetstrøm oppdaget av NASAs James Webb-romteleskop

NASAs James Webb-romteleskop har tatt et bilde av et tidligere ukjent trekk i Jupiters atmosfære. Bildet avslører en høyhastighets jetstrøm som spenner over 3,000 miles og sitter over de viktigste skydekkene ved Jupiters ekvator.

Hovedforfatter Ricardo Hueso ved Universitetet i Baskerland i Bilbao, Spania, uttrykte overraskelse over funnet, og uttalte: «Det vi alltid har sett som uskarpe dis i Jupiters atmosfære, fremstår nå som skarpe trekk som vi kan spore sammen med planetens faste. rotasjon."

Jetstrømmen representerer et dynamisk og raskt bevegelig værsystem på Jupiter. Dette funnet kaster nytt lys over de komplekse og stadig utviklende atmosfærene til gassgiganter som Jupiter.

Bildet tatt av James Webb-romteleskopet gir fantastiske detaljer om Jupiters skytopper, nordlys og svake ringer. Det er en del av en større studie utført av NASA for å forstå de intrikate prosessene og egenskapene til gassgiganten.

Oppdagelsen av jetstrømmen bidrar til vår kunnskap om Jupiters atmosfæriske dynamikk og fremhever viktigheten av avanserte teleskoper som James Webb-romteleskopet for å avdekke mysteriene i universet vårt.

(Kilde: NASA)

Definisjoner:

– Jetstrøm: En høyhastighets, smal luftstrøm som finnes i jordens atmosfære, ofte ansvarlig for værmønstre og luftbevegelser.

– Gassgigant: En stor planet hovedsakelig sammensatt av hydrogen og helium, som Jupiter og Saturn.

