NASA spår sjansen for at asteroiden Bennu treffer jorden, og potensielt påvirke området på størrelse med Texas

NASA-forskere har reist bekymringer om muligheten for at asteroiden Bennu kolliderer med jorden i fremtiden, og utgjør en potensiell trussel mot et område på størrelse med Texas. Bennu er et Near-Earth Object (NEO) som passerer planeten omtrent hvert sjette år og har vært under observasjon siden oppdagelsen i september 1999.

Ifølge eksperter er det en sjanse for at Bennu kan passere gjennom et "tyngdekraftsnøkkelhull", endre banen og sette den på kollisjonskurs med Jorden i år 2182. En fersk studie utført av OSIRIS-REx vitenskapsteam antyder at Bennu har en sjanse på 0.037 % (1 av 2,700) for å treffe jorden, avhengig av neste flyby i 2135.

Massen og størrelsen på Bennu-asteroiden er betydelig mindre sammenlignet med asteroiden som forårsaket utryddelsen av dinosaurene for 66 millioner år siden. Bennu måler bare en tredjedel av en kilometer bred, omtrent på størrelse med tre byblokker. Til tross for sin mindre størrelse, ville virkningen av Bennu på jorden frigjøre en energi tilsvarende 1,200 megatonn, som er 24 ganger kraftigere enn noe menneskeskapt atomvåpen.

Davide Farnocchia, studieleder fra Center for Near-Earth Object Studies, har kommentert nøyaktigheten til asteroidens baneberegninger. OSIRIS-REx-dataene har gitt mer presis informasjon, slik at forskere kan teste grensene for modellene deres og nøyaktig forutsi Bennus fremtidige bane frem til 2135.

Mens sjansene for at Bennu kolliderer med jorden anses som lave, vil pågående overvåking og videre studier av asteroiden være avgjørende for å gi en bedre forståelse av dens fremtidige vei. Med fremskritt innen teknologi og mer forskning, håper forskere å utvikle strategier for å dempe potensielle asteroidepåvirkninger og beskytte planeten vår i fremtiden.

kilder:

– Tittel: NASA spår sjansen for at asteroiden Bennu vil påvirke jorden, størrelsen på Texas-området

– Kilde: WTAJ

– Forfattere: Ikke avslørt

– Publiseringsdato: Ikke offentliggjort