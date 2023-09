Er Indias Aditya-L1 solarmisjon i fare?

By

Sammendrag: NASAs Parker Solar Probe møtte nylig en av de kraftigste solstormene som noen gang er registrert. Dette har skapt bekymring for sikkerheten til Indias første solenergioppdrag, Aditya-L1. Eksperter mener imidlertid at Aditya-L1 neppe vil bli påvirket av slike stormer på grunn av avstanden fra solen og de beskyttende tiltakene som er tatt i utformingen.

Indias romfartsorganisasjon, ISRO, lanserte soloppdraget Aditya-L1 med suksess 2. september 2023. Romfartøyet er på vei til sin endelige destinasjon, Lagrange 1 Point, hvor det skal observere solen. NASAs nylige blogginnlegg fremhevet Parker Solar Probes møte med en sterk Coronal Mass Ejection (CME), eller solstorm. Selv om dette reiser spørsmål om den potensielle trusselen mot Aditya-L1, er eksperter fortsatt optimistiske med hensyn til sikkerheten.

Parker Solar Probes møte med CME var en viktig begivenhet for NASA, og ga verdifulle data for det vitenskapelige samfunnet. Avstanden mellom Aditya-L1 og solen, som er bare 1.5 millioner kilometer sammenlignet med Parker Solar Probes 6.9 millioner kilometer, reduserer imidlertid risikoen betraktelig. I tillegg har Aditya-L1 blitt konstruert ved hjelp av spesielle legeringer og materialer for å beskytte den mot forskjellige farer, inkludert CME-skyer.

CME-er er massive utbrudd fra solens ytre atmosfære som kan forstyrre romværet, påvirke satellitter, kommunikasjonssystemer, navigasjonsteknikker og til og med forårsake strømbrudd på jorden. Den nylige CME fortrengte støvpartikler opptil seks millioner kilometer unna solen. Til tross for denne potensielle trusselen, tror eksperter at Aditya-L1s design og avstand vil sikre overlevelsen.

Som konklusjon, mens Parker Solar Probe møtte en kraftig solstorm, antas ikke Aditya-L1-soloppdraget å være i umiddelbar fare. Med romfartøyets avanserte konstruksjon og avstand fra solen, forventes det å tåle eventuelle CME-er og fortsette sitt oppdrag for å observere solen.

kilder:

– NASA Parker Solar Probe

– Indian Space Research Organization (ISRO)