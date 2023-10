Det unike synet av ringformørkelsen: Hva NASAs DSCVR-oppdrag så

Eclipse-entusiaster i USA ble behandlet med et sjeldent syn forrige helg da en himmelsk begivenhet kalt en ringformørkelse fant sted. I motsetning til de mer kjente totale solformørkelsene som kaster verden ned i mørket, skaper den ringformede formørkelsen en fantastisk "ildring"-effekt ettersom månen er på linje med solen, men ikke dekker den helt.

Under en total solformørkelse er Månens avstand fra Jorden akkurat passe, og skaper en illusjon av en fullstendig blackout bortsett fra koronaen og prominensene. Imidlertid, i en ringformet formørkelse, er månen på den lengste avstanden fra jorden, kjent som "apogee". Som et resultat er observatører vitne til en praktfull ring av sollys som omgir Månen, og gir den utseendet til en rødoransje ring av ild.

Mens eclipse watchers undret seg over dette fenomenet fra bakken, fanget NASAs Deep Space Climate Observatory (DSCVR) oppdrag et annet syn fra verdensrommet. DSCVR, som ligger ved Lagrange Point 1, et stabilt orbitalpunkt, brukte sitt Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) for å dokumentere skyggen av formørkelsen da den feide over USA.

Episenteret til skyggen, der ringen av sollys var mest fremtredende, nådde fra Oregon i Stillehavet nordvest til Texas i sør. De utenfor denne sentrale stien opplevde bare en delvis formørkelse. Varigheten og intensiteten til formørkelsen varierte avhengig av observatørenes plassering.

Den himmelske spenningen slutter ikke med denne ringformede formørkelsen. Senere i år, 28. oktober, vil en måneformørkelse være synlig i deler av Europa, Asia, Afrika og Australia. Den neste store solformørkelsen vil skje 8. april 2024, og sporer en sti fra Mexico gjennom USA og opp til det nordøstlige Canada.

Ettersom NASAs DSCVR-oppdrag fortsetter å fange fantastiske bilder fra verdensrommet, gir disse kommende formørkelsene en ny mulighet for både forskere og observatører til å se den fantastiske skjønnheten til disse himmelske linjeføringene.

