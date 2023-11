Skjæringspunktet mellom musikk og kosmos: Oversettelse av astronomi til kunst

Skjønnheten og mysteriene på nattehimmelen har lenge fanget menneskehetens fantasi. Spesielt kunstnere har ofte funnet inspirasjon i det enorme og kompleksiteten i kosmos. Mens teleskoper som Chandra X-ray Observatory, Hubble og Spitzer har gitt en avansert forståelse av universet, forblir lokket til nattehimmelen. Nå har et samarbeid mellom NASAs Chandra X-ray Observatory og SYSTEM Sounds bygget bro over gapet mellom vitenskap og kunst, og skapt et unikt prosjekt kjent som A Universe of Sound.

A Universe of Sound er et datasonifiseringsprosjekt som konverterer visuelt imponerende dypromsdata fra NASA-teleskoper til hørbare komposisjoner. Ved å bruke matematiske kartlegginger for å tilordne digital lyd til pikselverdier, lar prosjektet lyttere oppleve astronomiske data gjennom hørselssansen. I motsetning til tidligere datasonifiseringsinnsats, har komponist Sophie Kastner tatt dette prosjektet et steg videre ved å lage musikk som dyktige musikere kan spille på ekte instrumenter.

Kastners siste stykke, "Where Parallel Lines Converge", forvandler røntgen-, infrarød- og optiske visuelle data fra Melkeveiens galaktiske senter til en dissonant symfoni av toner. Kastner henter inspirasjon fra et sammensatt bilde laget i 2009, og fokuserer på fengslende elementer som dobbeltstjernesystemet, fremtredende filamenter og det supermassive sorte hullet i sentrum av Melkeveien.

Gjennom en kombinasjon av kunstnerisk tolkning og underliggende matematiske prinsipper, blander A Universe of Sound sømløst kunst og vitenskap. Dataalgoritmer kartlegger matematisk data fra Chandra, Hubble og Spitzer til lyder som kan oppfattes av mennesker. Kastner tar deretter disse dataene og legger til en kunstnerisk vri, som sikrer at musikken kan spilles av ekte musikere.

Dette prosjektet tilbyr en ny og unik måte for mennesker å samhandle med kosmos, ved å kombinere vitenskapens verktøy og kraften i kunstnerisk uttrykk. Slik Kastner beskriver det, er det å ta oversatte data fra verdensrommet og sette en menneskelig vri på det som å skrive en fiktiv historie basert på virkelige fakta. Det er et vitnesbyrd om den varige forbindelsen mellom menneskeheten og nattehimmelen.

For å utforske skjæringspunktet mellom astronomi og kunst, er Kastners komposisjon, "Where Parallel Lines Converge," tilgjengelig for nedlasting som noteark fra Chandras nettsted. Stykket ble spilt inn av Ensemble Éclat og dirigert av Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound tilbyr et nytt perspektiv på vår forståelse av universet, og inviterer oss til å utforske kosmos gjennom musikkens harmonier og melodier.

