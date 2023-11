Ny innsikt om Kepler 385 planetarisk system avslørt i oppdatert katalog

En fersk studie har avduket fascinerende nye detaljer om planetsystemet Kepler 385, som ble oppdaget av NASAs Kepler-oppdrag under sitt nesten tiår lange planetjaktoppdrag som ble avsluttet i 2018. Systemet, som ligger omtrent 4,670 lysår unna Jorden, består av syv planeter i umiddelbar nærhet til stjernen deres. Mens noen planeter ble bekreftet tidligere i 2014, bekrefter den oppdaterte katalogen eksistensen av alle planetene i systemet og gir ny innsikt i deres egenskaper.

Ledet av Jack Lissauer, en forsker ved NASAs Ames Research Center, samlet teamet av eksoplanetforskere den mest nøyaktige listen over Kepler-planetkandidater til dags dato. Funnene deres vil bli publisert i Journal of Planetary Science under tittelen "Updated Catalog of Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods." Denne omfattende katalogen vil gjøre det mulig for astronomer å studere egenskapene til disse eksoplanetene ytterligere, og utvide vår kunnskap om disse fjerne verdenene.

En av de mest spennende aspektene ved Kepler 385-systemet er at alle de syv planetene er større enn Jorden, men mindre enn Neptun. De to innerste planetene antas å være steinete og potensielt ha tynne atmosfærer. De resterende fem planetene er omtrent dobbelt så store som jorden og har sannsynligvis tykke atmosfærer. Dette unike systemet presenterer en gullgruve av informasjon for forskere for å utdype deres forståelse av planetsystemer og gir en mulighet til å sammenligne disse fjerne verdenene med vårt eget solsystem.

Den oppdaterte katalogen kaster ikke bare lys over Kepler 385-systemet, men inneholder også informasjon om nesten 4,400 planetkandidater og 700 multiplanetsystemer. Ved å forbedre målingene av vertsstjernene ved hjelp av data fra ESAs Gaia-romfartøy, var forskerne i stand til å analysere fordelingen av transittvarighetene, noe som bidro til å avsløre ny innsikt i naturen til planetbaner i flerplanetsystemer.

Interessant nok fant studien at systemer med mer transiterende planeter har en tendens til å ha mer sirkulære baner. Dette funnet, støttet av en mer direkte og modelluavhengig tilnærming, utfordrer den tidligere konklusjonen om at små planeter med flere planeter i transitt har mindre eksentrisiteter i bane.

Selv om Kepler 385-systemet ikke er beboelig på grunn av intens stråling, beriker denne oppdaterte katalogen vår forståelse av eksoplanetære systemer og baner vei for ytterligere oppdagelser og innsikt. Med forbedrede data og analyser kan astronomer og forskere fortsette å utforske underverkene i galaksen vår og avdekke mysteriene til eksoplanetære systemer.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er Kepler 385 planetsystemet?

Planetsystemet Kepler 385 er et stjernesystem som ligger omtrent 4,670 lysår unna Jorden. Den består av syv planeter, alle større enn Jorden, men mindre enn Neptun, og kretser i nærheten av stjernen deres.

Hva er betydningen av den oppdaterte katalogen?

Den oppdaterte katalogen gir den mest nøyaktige listen over Kepler-planetkandidater til dags dato. Det lar astronomer lære mer om egenskapene til eksoplaneter og sammenligne dem med vårt eget solsystem. Katalogen inneholder også informasjon om tusenvis av andre planetkandidater og multiplanetsystemer.

Hvilken ny innsikt ble avslørt om Kepler 385-systemet?

Ved å foredle data og metoder bekreftet forskere eksistensen av alle de syv planetene i Kepler 385-systemet og ga nye detaljer om egenskapene deres. Katalogen antyder at noen planeter er steinete og muligens har tynne atmosfærer, mens andre har tykke atmosfærer. Det fremhever også sjeldenheten til en stjerne med mer enn seks planeter eller planetkandidater i bane rundt den.

Hva fant studien om naturen til planetbaner i multiplanetsystemer?

I motsetning til tidligere antakelser, fant studien at systemer med flere planeter i transit har en tendens til å ha flere sirkulære baner. Denne konklusjonen er basert på en direkte og modelluavhengig tilnærming, som utfordrer tidligere komplekse modeller.

Er Kepler 385-systemet beboelig?

Nei, Kepler 385-systemet er ikke beboelig. Alle de syv planetene i systemet er godt innenfor den beboelige sonen, men mottar intens stråling fra stjernen deres. De mottar mer varme per område enn noen planet i vårt solsystem.