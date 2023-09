NASA leverer bildespektrometer til planeten for integrering på Tanager-satellitt

NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) har overlevert et bildespektrometer til det amerikanske jordbildeselskapet Planet for integrering på den hyperspektrale satellitten Tanager 1. Denne milepælen markerer et betydelig skritt for Carbon Mapper Coalition, som har som mål å bedre forstå globale metan- og karbondioksidutslipp.

Bildespektrometeret utviklet av JPL vil spille en avgjørende rolle i å oppdage, finne og kvantifisere punktkildeutslipp av metan og karbondioksid. Det vil gi verdifulle data for å støtte koalisjonens oppdrag.

Som en del av sin forpliktelse til koalisjonen, jobber Planet aktivt med å bygge og skyte opp to hyperspektrale satellitter, Tanager 1 og Tanager 2. Tanager 1 forventes å være klar for oppskyting i 2024.

I tillegg presser Planet fremover med sitt Pelican-program. Den første Tech-demoen, TD1, er ferdig bygget og skal lanseres senere i år. Hovedmålet med TD1 er å teste satellittplattformen og operasjonssystemene i et orbitalt miljø. Erfaringer fra TD1 vil informere fremtidige iterasjoner av Pelican- og Tanager-satellittene.

Planet samarbeider også aktivt med brukere i deres Early Access Program (EAP) for å forstå hvordan hyperspektrale data kan levere mest mulig verdi til ulike organisasjoner. Ved å utnytte syntetiske data utviklet i samarbeid med Rendered.ai, har Planet som mål å samle omfattende markedstilbakemeldinger og identifisere innovative applikasjoner og brukstilfeller for fremtidige hyperspektrale data.

Med denne integreringen av bildespektrometeret på Tanager 1-satellitten, går både NASA og Planet mot deres felles mål om å overvåke og forstå klimagassutslipp mer effektivt. Dette samarbeidet vil bane vei for bedre analyse av klimaendringer og tiltak for å redusere klimaendringene.

kilder:

– NASA JPL

– Planeten