Ny innsikt: NISAR avslører hemmelighetene til jordens karbonsyklus

Det banebrytende NISAR radarsatellittoppdraget, et felles samarbeid mellom NASA og ISRO, skal revolusjonere vår forståelse av jordens økosystemer og deres innvirkning på den globale karbonsyklusen. Ved å lansere tidlig i 2024 har NISAR som mål å gi detaljert innsikt i to avgjørende økosystemer: skog og våtmark, som spiller en betydelig rolle i å regulere klimagasser og drive klimaendringer.

Skoger og våtmarker er avgjørende for å fange og frigjøre karbon, med skoger som lagrer karbon i trærnes tre og våtmarker som lagrer det i organiske jordlag. Enhver forstyrrelse av disse økosystemene kan akselerere frigjøringen av karbondioksid og metan til atmosfæren. NISARs avanserte radarsystemer vil skanne hele planetens land- og isoverflater to ganger hver 12. dag, og samle inn uvurderlige data for å hjelpe forskere med å forstå karbonfangst- og frigjøringsprosessene i disse økosystemene.

"Radarteknologien på NISAR vil tillate oss å få et omfattende perspektiv av planeten i rom og tid. Det kan gi oss en pålitelig oversikt over nøyaktig hvordan jordens land og is forandrer seg, sier Paul Rosen, NISAR-prosjektforsker ved NASAs Jet Propulsion Laboratory.

Dataene samlet inn av NISAR vil i betydelig grad forbedre vår forståelse av virkningen av avskoging og skogforringelse på karbonsyklusen, og bidra til global oppvarming. I tillegg vil NISARs radarteknologi trenge gjennom skogtak, og gi estimater av skogdekketetthet med bemerkelsesverdig presisjon. Videre vil NISARs observasjoner hjelpe til med å overvåke våtmarksflom og forstå effekten av klimaendringer og menneskelige aktiviteter på våtmarksøkosystemer.

Denne innsikten er uvurderlig for å håndtere tiltak for å redusere klimaendringer. Ved å forstå dynamikken til tap av skog, avskoging og karbonutslipp fra våtmarker, kan vi ta proaktive tiltak for å redusere vår innvirkning på disse kritiske økosystemene. Til syvende og sist vil NISAR støtte global innsats for å gå over til mer bærekraftig praksis og beskytte planetens naturressurser.

FAQ:

Spørsmål: Hva er NISAR?

A: NISAR står for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Det er et felles oppdrag mellom NASA og ISRO å studere jordens økosystemer og deres innvirkning på karbonsyklusen.

Spørsmål: Hvilke økosystemer fokuserer NISAR på?

A: NISAR fokuserer på skog og våtmark, to økosystemer som er avgjørende for å regulere klimagasser og påvirke klimaendringer.

Spørsmål: Hvordan vil NISAR samle inn data?

A: NISAR vil bruke sofistikerte radarsystemer for å skanne jordens land- og isoverflater hver 12. dag, og gi omfattende innsikt i økosystemendringer.

Spørsmål: Hvilken innsikt vil NISAR gi?

A: NISAR vil forbedre vår forståelse av karbonfangst- og utslippsprosesser i skoger og våtmarker, og hjelpe oss å håndtere avskoging, skogforringelse og våtmarksforvaltning mer effektivt.

Spørsmål: Når lanseres NISAR?

A: NISAR skal etter planen lanseres tidlig i 2024.

Spørsmål: Hvor kan jeg lære mer om NISAR?

A: For å lære mer om NISAR, besøk den offisielle nettsiden på [URL].