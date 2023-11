Nytt radarsatellittoppdrag for å overvåke jordens økosystemer og klimaendringer

By

Et banebrytende fellesoppdrag mellom NASA og den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) skal lanseres tidlig i 2024, med mål om å revolusjonere vår forståelse av jordens skog- og våtmarksøkosystemer og deres innvirkning på den globale karbonsyklusen. Radarsatellittoppdraget, kalt NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), vil gi detaljert innsikt i disse to avgjørende økosystemene, som spiller en viktig rolle i å regulere klimagasser og påvirke klimaendringer.

Ved å erstatte direkte sitater rapporterer NASA at NISARs sofistikerte radarsystemer vil skanne nesten alle jordens land- og isoverflater hver 12. dag. Ved å samle inn omfattende data om landdekkeendringer, vil oppdraget gjøre det mulig for forskere å studere effektene på karbonsyklusen - de intrikate prosessene som karbon beveger seg gjennom mellom atmosfæren, land, hav og levende organismer.

Skoger, med trærne som lagrer karbon i tre, og våtmarker, med karbon holdt i lag med organisk jord, fungerer begge som livsviktige karbonvasker. Forstyrrelser i disse systemene, enten de er gradvise eller brå, kan utløse akselerert utslipp av karbondioksid og metan, og forverre klimaendringene. NISAR-oppdraget har som mål å spore disse endringene på global skala, og hjelpe forskere til å bedre forstå virkningene på karbonkretsløpet og klimaet.

I tillegg til sin rolle i å overvåke økosystemendringer, vil NISAR gi verdifull informasjon om landbevegelsesdynamikk, og hjelpe til med studiet av jordskjelv, vulkanutbrudd, jordskred og overflatesynking og løfting. Videre skal oppdraget fange data om bevegelser og smelting av isbreer og havis.

Lanseringen av NISAR tidlig i 2024 fra Sør-India markerer en betydelig milepæl i den globale innsatsen for å studere jordens økosystemer og klima. Samarbeidet mellom NASA og ISRO demonstrerer kraften til internasjonalt samarbeid for å møte kritiske miljøutfordringer som planeten vår står overfor.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er NISAR?



NISAR, forkortelse for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, er et radarsatellittoppdrag utviklet i fellesskap av NASA og Indian Space Research Organization (ISRO) for å overvåke jordens skog- og våtmarksøkosystemer og deres rolle i den globale karbonsyklusen og klimaendringene.

Spørsmål: Hvordan vil NISAR bidra til å forstå karbonkretsløpet?



NISARs radarsystemer vil skanne jordens land- og isoverflater hver 12. dag, og gir omfattende data om endringer i landdekke. Ved å studere disse endringene på global skala, kan forskere bedre forstå virkningene på karbonsyklusen - prosessene som karbon beveger seg mellom atmosfæren, land, hav og levende organismer.

Spørsmål: Hvorfor er skog og våtmark viktig for klimaendringer?



Skoger og våtmarker er avgjørende økosystemer som fungerer som karbonavløp, med skoger som lagrer karbon i trærne og våtmarker som lagrer karbon i lag med organisk jord. Forstyrrelser i disse økosystemene kan akselerere frigjøringen av karbondioksid og metan, og bidra til klimaendringer.

Spørsmål: Hvilke andre data vil NISAR samle inn?



I tillegg til økosystemovervåking, vil NISAR fange opp informasjon om landbevegelsesdynamikk, og hjelpe til med studiet av jordskjelv, vulkanutbrudd, jordskred og overflatesynking og løfting. Oppdraget vil også spore bevegelser og smelting av isbreer og havis.

Spørsmål: Når er NISAR satt til å lanseres?



NISAR skal etter planen lanseres tidlig i 2024 fra Sør-India.