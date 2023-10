NISAR skal revolusjonere forståelsen av økosystemenes innvirkning på karbonsyklus og klimaendringer

NASA og den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) samarbeider om radarsatellittoppdraget NISAR, som skal lanseres tidlig i 2024. Dette banebrytende oppdraget tar sikte på å gi verdifull innsikt i virkningen av endringer i jordens skoger og våtmarker på den globale karbonsyklusen og Klima forandringer.

NISARs avanserte radarsystemer vil skanne nesten hver tomme av jordens land- og isoverflater, og samle inn data to ganger hver 12. dag. Denne enorme mengden data vil gjøre det mulig for forskere å bedre forstå to kritiske funksjoner til skog og våtmark: absorpsjon og frigjøring av karbon. Skoger lagrer karbon i trærne, mens våtmarker lagrer det i organiske jordlag. Forstyrrelser i disse økosystemene kan fremskynde utslipp av karbondioksid og metan i atmosfæren, og forverre klimaendringene.

Hovedmålet med NISAR er å spore endringer i landdekke på global skala, slik at forskere kan analysere virkningene på karbonkretsløpet. Ved å forstå hvordan karbon beveger seg mellom atmosfæren, land, hav og levende ting, vil forskere få avgjørende kunnskap om den komplekse dynamikken til klimaendringer.

Den innovative radarteknologien om bord på NISAR vil gi omfattende og pålitelige observasjoner av jordens land og is, og tilby et bredere perspektiv på hvordan disse økosystemene endrer seg over tid. Dette vil være spesielt verdifullt for overvåking av avskoging, som står for en betydelig del av menneskeskapte klimagassutslipp. Dataene som samles inn av NISARs L-båndsradar vil trenge gjennom skogtak, sprette av trestammer og bakken under. Ved å analysere de reflekterte signalene kan forskere estimere skogtettheten med bemerkelsesverdig nøyaktighet.

I tillegg vil NISARs data kaste lys over årsakene bak endringer i skoger og våtmarker, som sykdom, menneskelig aktivitet eller brann. Denne kunnskapen vil styrke innsatsen for å bekjempe avskoging og skogforringelse, ettersom land streber etter å ta i bruk bærekraftig praksis for å redusere karbonutslipp.

Videre vil oppdragets radarteknologi hjelpe til med å overvåke våtmarksflom, en kritisk faktor i karbonsyklusen. Våtmarker, som omfatter ulike typer økosystemer, inneholder en betydelig mengde karbon i jorda. Når våtmarker oversvømmes, bryter bakterier ned organisk materiale, og frigjør metan til atmosfæren. Omvendt, når våtmarker tørker ut, reagerer eksponert karbon med oksygen og produserer karbondioksid. Å forstå disse prosessene er avgjørende for å håndtere våtmarksmiljøer og redusere klimagassutslipp.

NISARs lansering i 2024 varsler en ny æra når det gjelder å studere samspillet mellom økosystemer og den globale karbonsyklusen. Gjennom sine omfattende overvåkingsevner vil dette oppdraget gi verdifull informasjon for å takle klimaendringer og fremme bærekraftig miljøpraksis.

-

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er NISAR?



A: NISAR står for NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR) satellittoppdrag. Det er et felles oppdrag mellom NASA og den indiske romforskningsorganisasjonen som har som mål å studere endringer i jordens økosystemer og deres innvirkning på den globale karbonsyklusen og klimaendringer.

Spørsmål: Hvordan vil NISAR samle inn data?



A: NISAR vil bruke sofistikerte radarsystemer for å skanne nesten alle jordens land- og isoverflater. Den vil samle inn data to ganger hver 12. dag, og gir detaljert og omfattende dekning av disse økosystemene.

Spørsmål: Hva vil NISAR hjelpe forskere til å forstå?



A: NISAR vil hjelpe forskere å forstå hvordan skoger og våtmarker fanger og frigjør karbon, to kritiske funksjoner knyttet til karbonsyklusen. Denne forståelsen er avgjørende for å forstå effekten av disse økosystemene på klimaendringer.

Spørsmål: Hvordan vil NISAR overvåke avskoging?



A: NISARs radarteknologi vil trenge gjennom skogtak, slik at forskere kan estimere skogtetthet og spore endringer i landdekke. Dette vil gi verdifull innsikt i avskogingsmønstre og deres innvirkning på karbonkretsløpet.

Spørsmål: Hvilken rolle vil NISAR spille i å studere våtmarker?



A: NISAR vil overvåke våtmarksflom, som påvirker karbonsyklusen. Ved å forstå prosessene som våtmarker frigjør metan og karbondioksid gjennom, kan forskere bedre håndtere disse økosystemene og redusere klimagassutslipp.

Spørsmål: Hvordan vil NISAR gagne innsatsen for å bekjempe klimaendringer?



A: NISARs data vil forbedre vår forståelse av de komplekse interaksjonene mellom økosystemer, karbonsyklusen og klimaendringer. Denne kunnskapen vil informere bærekraftig miljøpraksis og bidra til å redusere karbonutslipp.