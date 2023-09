Fremtiden til den internasjonale romstasjonen: NASA foreslår det amerikanske deorbit-kjøretøyet

NASA har annonsert planer om å pensjonere den internasjonale romstasjonen (ISS) innen slutten av tiåret. Som en del av stasjonens planlagte pensjonering har NASA foreslått utviklingen av US Deorbit Vehicle (USDV), et romfartøy designet for å trygt deorbitere ISS. ISS, et joint venture av fem romorganisasjoner, har vært i drift siden 1998 og er satt til å fortsette til 2030, med Russland som forplikter seg til minst 2028.

Den trygge kretsen til ISS er et felles ansvar for alle fem romfartsorganisasjonene, med mål om å unngå befolkede områder. Som forberedelse til pensjoneringen av ISS, søker NASA å overføre sine operasjoner i lav jordbane til kommersielt eide og opererte plattformer. Dette skiftet har som mål å sikre fortsatt tilgang og tilstedeværelse i rommet for forskning, teknologiutvikling og internasjonalt samarbeid.

Tidligere strategier for å deorbitere ISS involverte bruk av flere romfartøy Roscosmos Progress. Nylige evalueringer har imidlertid ført til at NASA har foreslått utvikling av et nytt romfartøy, USDV, som vil gi mer robuste muligheter for ansvarlig omløp. USDV vil fokusere på den endelige deorbitaktiviteten og kan enten være et nytt romfartøydesign eller en modifikasjon av et eksisterende romfartøy. Den vil være utformet for å fungere på sin første flyvning og ha tilstrekkelig redundans- og anomaligjenopprettingsevne til å utføre den kritiske deorbit-forbrenningen.

Å utvikle USDV vil være en kompleks og tidkrevende innsats, som krever år med utvikling, testing og sertifisering. Dette foreslåtte romfartøyet representerer imidlertid et betydelig skifte i NASAs tilnærming til å deorbitere ISS og sikrer en sikker og kontrollert dekommisjonering av romstasjonen.

kilder:

