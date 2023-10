NASA inviterer publikum til virtuelle aktiviteter i forkant av Psyche Spacecraft Lansering

By

NASA forbereder oppskytingen av romfartøyet sitt Psyche, som skal ta fatt på et oppdrag for å studere en metallrik asteroide som ligger i den ytre delen av hovedasteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Romfartøyet vil gi verdifull innsikt i planetariske kjerner og dannelsen av selve jorden.

Psyche-romfartøyet er planlagt å løfte av klokken 10:16 EDT torsdag 12. oktober, ombord på en SpaceX Falcon Heavy-rakett fra Launch Complex 39A ved NASAs Kennedy Space Center i Florida. I tillegg til hovedoppdraget vil romfartøyet også være vertskap for en teknologidemonstrasjon kalt Deep Space Optical Communications (DSOC), som vil teste laserkommunikasjon utover Månen for første gang.

For å engasjere publikum i dette spennende oppdraget, inviterer NASA enkeltpersoner til å delta i virtuelle aktiviteter. Ved å registrere seg som en virtuell gjest vil deltakerne få tilgang til kuraterte ressurser, tidsplanendringer og oppdragsspesifikk informasjon levert rett til e-postinnboksen deres. Som en spesiell suvenir vil virtuelle gjester motta et minnestempel for deres "virtuelle gjestepass" etter hver aktivitet.

Direktesendingen starter klokken 9:30 EDT torsdag 12. oktober og kan sees på ulike plattformer, inkludert YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, NASA-appen, www.nasa.gov/nasatv, og NASAs UHD-kanal.

Dette oppdraget presenterer en ekstraordinær mulighet for publikum til å være en del av NASAs vitenskapelige utforskning og oppdagelse. Med virtuell tilgang og informative ressurser kan enkeltpersoner holde seg oppdatert på den siste utviklingen og være vitne til den spektakulære lanseringen av romfartøyet Psyche. Det er en sjanse til å utvide vår forståelse av planetarisk formasjon og mysteriene til vår egen planet.

For mer informasjon om Psyche-oppdraget, vennligst besøk NASAs nettside.

kilder:

– Definisjon av «planetesimal» – NASA-ordliste

– Definisjon av «laserkommunikasjon» – NASA JPL-ordliste

– Kildeartikkel: NASA inviterer publikum til å delta i aktiviteter i forkant av lanseringen av Psyche Mission. (NASA)