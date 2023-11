NASA inviterer alle til å sende navnet sitt til Jupiters måne Europa

NASA tilbyr en ekstraordinær mulighet for romentusiaster til å få navnene sine etset på en mikrobrikke som skal være ombord på Europa Clipper-romsonden. Romfartøyet skal etter planen gå i bane rundt Jupiter i løpet av de neste fem årene, med et hovedmål å utforske Europa, en av de spennende månene til gassgiganten, på jakt etter tegn på beboelighet. Forskere spekulerer i at Europa kan inneholde et hav under det ytre laget.

Selv om dette initiativet kan virke nytt, har NASA en lang tradisjon for å engasjere publikum og invitere deres aktive deltakelse i forskjellige romoppdrag. I 1995 ble den første Mars-roveren, Sojourner, oppkalt etter kvinnerettighetsaktivisten fra 19-tallet, Sojourner Truth, etter et forslag fra en 12 år gammel jente. Et annet eksempel inkluderer en mini-DVD med tusenvis av signaturer som ble sendt til Saturn ombord på Cassini-Huygens-sonden.

Europa Clipper-oppdraget har som mål å identifisere potensielle landingssteder for fremtidige oppdrag på Europa. Den vil bruke to år på å kartlegge siden som vender bort fra Jupiter og ytterligere to år på siden som vender mot gassgiganten. Ved avslutningen av oppdraget vil romfartøyet bevisst kollidere med Ganymedes, en av Jupiters andre måner.

Til dags dato er over 840,000 31 navn allerede sendt inn for inkludering på mikrobrikken, og enkeltpersoner har fortsatt mulighet til å legge til navn frem til fristen XNUMX. desember. For å delta kan interesserte enkeltpersoner ganske enkelt besøke NASAs nettsted på europa.nasa.gov og registrere seg. I tillegg vil Europa Clipper også bære et spesielt dikt med tittelen "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skrevet av den amerikanske poetprisvinneren Ada Limon.

Å sende navn ut i verdensrommet symboliserer menneskehetens urokkelige nysgjerrighet og vårt urokkelige ønske om å utforske utenfor hjemmeplanetens grenser. Når Europa Clipper legger ut på sin episke reise, vil den bære ambisjonene og drømmene til tusenvis av individer, alle ivrige etter å sette sine spor i det enorme kosmos.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Kan noen delta i dette tiltaket?

Absolutt! Dette initiativet er åpent for alle, slik at alle kan få navnet sitt sendt til Jupiters måne Europa.

2. Når er fristen for å sende inn navn?

Frist for å sende inn navn er 31. desember.

3. Hvilke andre gjenstander vil Europa Clipper bære?

I tillegg til navn, vil romfartøyet også bære et dikt med tittelen "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" skrevet av den amerikanske poetprisvinneren Ada Limon.

4. Hva er hensikten med Europa Clipper-oppdraget?

Hovedmålet med Europa Clipper-oppdraget er å utforske Europa og søke etter tegn på beboelighet, samt identifisere et potensielt landingssted for fremtidige oppdrag til månen.

5. Hvor mange navn er samlet inn så langt?

Over 840,000 XNUMX navn er allerede samlet inn til Europa Clipper-oppdraget.