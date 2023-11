Nye perspektiver på NASAs EMIT-instrument: Kartlegging av metanpunktkilder

I juli 2022 lanserte NASA instrumentet Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) med det primære oppdraget å kartlegge nøkkelmineraler i tørre områder og studere virkningen av luftstøv på klimaet vårt. Banebrytende ny forskning har imidlertid vist at EMIT har evnen til å oppdage og identifisere over 750 punktkildeutslipp av klimagasser, inkludert metan, en potent klimagass som er ansvarlig for klimaendringer.

Tidligere ble metan-deteksjonsinstrumenter primært utplassert i fly som fløy i lavere høyder. Mens disse instrumentene tilbyr høyere følsomhet, er deres dekningsområde og observasjonsvarighet begrenset. De anses også ofte for fjerntliggende, risikable eller kostbare for utbredt distribusjon. EMIT, på den annen side, opererer fra den internasjonale romstasjonen, slik at den kan observere metanplummer fra et høyere utsiktspunkt som dekker et større område.

EMITs bildespektrometer fanger 50-mile-by-50-mile bilder, kjent som "scener", av jordens overflate. I løpet av de første 30 dagene av drift, oppdaget instrumentet 60 % til 80 % av metanplommene som vanligvis observeres under luftbårne kampanjer. Denne bemerkelsesverdige evnen åpner for nye muligheter for å identifisere både store og små metankilder, inkludert "super-emittere" som bidrar uforholdsmessig til metanutslipp.

Identifikasjon av metanpunktkilder er avgjørende for å takle klimaendringene. Metan er opptil 80 ganger mer effektiv til å fange varme enn karbondioksid, noe som gjør det til en betydelig bidragsyter til global oppvarming. Ved å finne spesifikke kilder til metan, kan forskere utvikle målrettede strategier for å redusere utslipp og dempe effektene av klimaendringer.

Den nylige studien som bruker data fra EMITs metan-deteksjon fremhever instrumentets potensiale utover dets primære oppgave. Denne bemerkelsesverdige evnen har overgått forventningene og viste viktigheten av å investere i innovative teknologier som gir oss en omfattende forståelse av planetens klima.

FAQ:

Spørsmål: Hva er EMIT?

A: EMIT står for Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, et NASA-instrument som ble lansert i juli 2022 for å kartlegge nøkkelmineraler i tørre områder og studere virkningen av støv på klimaet.

Spørsmål: Hvordan oppdager EMIT metanutslipp?

A: EMIT bruker bildespektrometeret sitt ombord på den internasjonale romstasjonen for å observere metanplumer på jordens overflate, slik at den kan identifisere punktkilder for metanutslipp.

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å identifisere metankilder?

A: Metan er en kraftig drivhusgass som bidrar til global oppvarming. Identifisering av spesifikke kilder til metan gjør det mulig for forskere å utvikle målrettede strategier for å redusere utslipp og redusere klimaendringer.

Spørsmål: Hvordan er EMITs evne sammenlignet med tradisjonelle metan-deteksjonsinstrumenter?

A: Mens instrumenter utplassert i fly tilbyr høyere følsomhet, lar EMITs høyere utsiktspunkt og større dekningsområde det oppdage betydelige metanplumer og identifisere punktkilder mer effektivt.