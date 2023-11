Nytt samarbeid mellom NASA og ISRO for å studere jordens skiftende landskap

By

NASA og den indiske romforskningsorganisasjonen (ISRO) har innledet et banebrytende samarbeid for å utvikle NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), et innovativt jordobservasjonsoppdrag. Den felles innsatsen har som mål å gi en helhetlig forståelse av planetens skiftende landskap.

Planlagt oppskyting i 2024, vil NISAR bruke banebrytende radarteknologi for kontinuerlig å skanne jordens overflate. Hovedmålet er å overvåke og analysere langsiktige transformasjoner i land- og isformasjoner over hele kloden. Ved å bruke to distinkte syntetiske aperture radar (SAR) systemer, vil NISAR observere planeten gjennom forskjellige sett med bølgelengder.

L-band SAR, utviklet av NASA, og S-bånd SAR, utviklet av ISRO, vil fungere i harmoni for å fange et omfattende bilde av jordens dynamiske egenskaper. I følge Paul Rosen, NISAR-prosjektforskeren ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, vil dette samarbeidet gi en enestående forståelse av endringene som skjer på jorden i både rom og tid.

NISARs fokus vil primært være på skog og våtmark, avgjørende økosystemer som fungerer som viktige karbonavløp. Disse områdene spiller en viktig rolle i å fange og lagre karbondioksid og andre klimagasser, og dermed dempe klimaendringene. Dessverre har avskoging og byutvidelse ført til en reduksjon i kapasiteten til disse økosystemene til å binde karbon.

Endringer i arealbruk, som rydding av skog for jordbruk og inngrep i våtmarker for byutvikling, bidrar betydelig til globale karbonutslipp. Omtrent 11 % av karbonutslippene kan tilskrives disse aktivitetene. Ved å overvåke disse endringene nøye, forventer forskerne at NISAR vil gi uvurderlig innsikt i karbonkilder og synker, spesielt i skoger.

NISAR-satellitten skal etter planen skytes opp fra Satish Dhawan Space Center i Sør-India. Med sin banebrytende teknologi og samarbeidende natur, tilbyr NISAR en unik mulighet til å utdype vår forståelse av jordens skiftende landskap og den avgjørende rollen til skog og våtmark i global klimaregulering.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er NISAR-satellitten?

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar)-satellitten er en felles innsats mellom NASA og ISRO for å utvikle et jordobservasjonsoppdrag som bruker radarteknologi for å skanne og overvåke jordens overflate.

Hva er hovedmålene for NISAR-oppdraget?

NISAR-oppdraget har som mål å spore og analysere langsiktige endringer i jordens landskap, med særlig fokus på skog og våtmark. Den søker å forstå rollen til disse økosystemene i karbonbinding og gi innsikt i globale karbonkilder og synker.

Hvordan vil NISAR bidra til forskning på klimaendringer?

Ved å overvåke endringer i skog og våtmark, vil NISAR belyse virkningen av arealbruksendringer på globale karbonutslipp. Det vil gi viktige data for å forstå rollen til disse økosystemene som karbonfall og konsekvensene av deres tilbakegang.

Når forventes NISAR-satellitten å skyte opp?

NISAR-satellitten skal etter planen skytes opp tidlig i 2024 fra Satish Dhawan Space Center i Sør-India.

Hva er syntetisk blenderradar (SAR)?

Synthetic Aperture Radar (SAR) er en fjernmålingsteknologi som bruker radarsignaler til å lage høyoppløselige bilder av jordens overflate. Det er mye brukt i ulike applikasjoner, inkludert landbruk, landkartlegging og miljøovervåking.

(kilde)