En fantastisk utsikt over den ringformede solformørkelsen fra verdensrommet

NASA har gitt ut et spektakulært bilde av den ringformede solformørkelsen som skjedde 14. oktober 2023. Bildet ble tatt av Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ombord på Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), som er plassert omtrent 1.5 millioner miles unna. fra jorden. Bildet viser skyggen av månen som passerer over Nord-Amerika under formørkelsen.

En ringformet solformørkelse skjer når månen, på eller nær dens lengste avstand fra jorden, ser mindre ut på himmelen og ikke dekker solskiven helt. Dette skaper en "ring av ild"-effekt, med kantene på solen synlige som en glødende rødlig ring.

EPIC-kameraet, ett av tre instrumenter ombord på DSCOVR, tar vanlige fulldiskbilder av jorden. Øyeblikksbildet utgitt av NASA ble tatt klokken 11:58 sentraltid 14. oktober, under toppen av formørkelsen over sentrale Texas. Storheten til skyggen illustrerer at solen fortsatt var delvis skjult over et bredere strøk av kontinentet.

DSCOVR er plassert ved Earth-Sun L1 Lagrange-punktet, som er et område med gravitasjonslikevekt mellom Jorden og solen. Denne strategiske plasseringen gjør at DSCOVR kan gi viktige data for å overvåke både terrestrisk og romvær, inkludert tidlig oppdagelse av solstormer før de når jorden. James Webb-romteleskopet er også stasjonert ved et Lagrange-punkt, men på motsatt side ved L2.

Mens den neste ringformede solformørkelsen forventes å inntreffe 21. juni 2039, er en total formørkelse planlagt å finne sted mye tidligere, den 8. april 2024. Denne hendelsen vil gjøre himmelen mørkere fra Texas til Maine i USA.

