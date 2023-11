Nytt kommunikasjonsgjennombrudd: Laserstråler signaliserer 10 millioner mil

By

I en banebrytende prestasjon har forskere med suksess overført kommunikasjonssignaler over en avstand på 10 millioner miles ved hjelp av en laserstråle. Denne prestasjonen markerer en betydelig milepæl innen dypromskommunikasjon og er satt til å revolusjonere måten romfartøy kommuniserer på.

NASAs Deep Space Optical Communications (DSOC) eksperiment har overgått alle forventninger ved å sende data via laser til og fra utenfor Månen. Testdataene ble overført fra Pysche-romfartøyet, som ligger omtrent 40 ganger lenger enn månen er fra Jorden, til Hale-teleskopet ved Caltechs Palomar-observatorium i California.

Denne demonstrasjonen representerer den lengste bruken av optisk kommunikasjon noensinne, og viser potensialet for høyhastighets dataoverføring i verdensrommet. DSOC-eksperimentet har som mål å demonstrere overføringshastigheter som er 10 til 100 ganger raskere enn dagens radiofrekvenssystemer som brukes av romfartøy.

Ved å utnytte kraften til laserteknologi baner dette gjennombruddet vei for forbedrede kommunikasjonsevner under romfart. Systemets evne til å sende testdata med høy båndbredde til Jorden mens romfartøyet Psyche reiser til asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter, er et lovende skritt mot å forbedre dataoverføringseffektiviteten.

Det vellykkede "første lyset" til DSOC-teknologien har gitt verdifull innsikt i gjennomførbarheten og potensialet til laserbaserte kommunikasjonssystemer. Med ytterligere fremskritt har denne teknologien potensialet til å transformere romutforskning, og muliggjøre raskere og mer effektiv dataoverføring mellom oppdrag og Jorden.

