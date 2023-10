NASA finner potensielle ledetråder til opprinnelsen til livet på jorden i asteroideprøver

NASA har kunngjort at prøver samlet fra asteroiden Bennu inneholder karbon, vann og mulig innsikt i opprinnelsen til livet på jorden. Prøvene ble samlet inn av romfartøyet Osiris-Rex, som brukte to år på å studere Bennu før de gikk ned til overflaten og returnerte til jorden.

Den første analysen av "bonus"-prøven samlet fra Bennus eksteriør er svært lovende. Forskere identifiserte rikelig med karbon, samt leirmineraler som inneholder vann. Disse elementene kunne potensielt ha krasjet inn i jorden for milliarder av år siden, og bidratt til utviklingen av liv på planeten vår.

Mens hovedprøvekammeret ennå ikke er åpnet, ble materialet funnet på utsiden av beholderen nøye bevart for analyse. NASA og forskere over hele verden vil bruke de neste to årene på å studere prøvene i detalj. Byrået har forpliktet seg til å bevare minst 70 % av utvalget for forskning som vil fortsette i flere tiår.

Disse funnene åpner for nye muligheter for å forstå prosessene som førte til fremveksten av liv på jorden. Ved å studere sammensetningen av asteroider som Bennu, håper forskerne å få innsikt i ingrediensene som er nødvendige for liv og hvordan de kan ha blitt transportert til planeten vår.

Undersøkelsen av asteroideprøvene representerer et betydelig skritt fremover i vår forståelse av livets opprinnelse. Dataene som samles inn fra Bennu har potensial til å omforme vår kunnskap om universet og vår plass i det.

