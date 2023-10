NASAs Europa Clipper-oppdrag for å utforske Jupiters gåtefulle måne

NASA har gjennomført et banebrytende oppdrag for å utforske den iskalde månen til Jupiter, Europa. Europa Clipper-oppdraget tar sikte på å vurdere månens beboelighet ved å navigere i det ekstreme strålingsmiljøet rundt Jupiter. For å beskytte de sensitive elektroniske instrumentene ombord i romfartøyet har ingeniører ved NASA utviklet en innovativ løsning.

I stedet for å skjerme hver komponent individuelt, noe som vil øke romfartøyets vekt og kostnader, har NASA konstruert et nesten én centimeter tykt aluminiumshvelv. Dette hvelvet fungerer som et beskyttende skjold, og reduserer strålingsnivåene til akseptable grenser for elektronikken. Den vellykkede stengingen av hvelvet markerer en betydelig milepæl for oppdragets utvikling.

«Hvelvets lukking betyr at vi har alle nødvendige komponenter sikkert på plass. Vi er nå klare til å fortsette, sier Kendra Short, assisterende flysystemsjef for Europa Clipper ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Sør-California.

Jupiter, med sitt magnetfelt som er 20,000 XNUMX ganger sterkere enn jordens, huser en kjerne som roterer raskt som genererer kraftige strålingsbelter. Disse beltene, enda sterkere enn jordens Van Allen-strålingsbelte, fanger opp høyenergipartikler. Romfartøyet Europa Clipper må tåle konstant bombardement fra disse partiklene, som har potensial til å forstyrre det elektriske utstyret om bord.

I stedet for å gå inn i en parkeringsbane rundt Europa, vil romfartøyet gå i bane rundt Jupiter selv. Ved å bevege seg bort fra gassgiganten og dens strålingsbelter, kan romfartøyet trygt nærme seg Europa for en rekke forbiflyvninger gjennom hele oppdraget. Denne strategiske tilnærmingen gjør det mulig for forskere å studere månens gåtefulle overflate nøye og samle viktige data.

Lanseringen av Europa Clipper-oppdraget er planlagt til november 2024. Ettersom NASA pionerer med nye metoder for å utforske himmellegemer, lover dette ekstraordinære oppdraget å låse opp Europas hemmeligheter og gi ytterligere innsikt i potensialet for utenomjordisk liv i vårt solsystem.

