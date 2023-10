NASA lanserer interaktivt kart for oktobers "Ring of Fire" ringformet solformørkelse

NASA har avduket et nytt interaktivt kart kalt «Eclipse Explorer» for den kommende ringformede solformørkelsen 14. oktober. Kartet er basert på NASAs tidligere utgitte formørkelseskart, men inkluderer flere interaktive lag for å gi sanntidsinformasjon og forbedre seeropplevelsen.

"Eclipse Explorer"-kartet inneholder dynamiske lag som viser prosentandelen av solen som vil bli dekket under toppen av formørkelsen. Den viser også konturene av områder der varigheten av "ildringen", den mørkeste delen av månens skygge som forårsaker formørkelsen, er høyest. I tillegg viser kartet banen og formene til antumbraen, månens kjegleformede skygge, samt den lysere penumbraen, som resulterer i en delvis solformørkelse.

Mens kartet gir spesifikke formørkelsestidspunkter og værinformasjon for byer, mangler det detaljert informasjon for besøkende til viktige deler av stien, for eksempel Utah. Imidlertid møter NASAs nye formørkelseskart tøff konkurranse fra andre interaktive kart, inkludert Eclipse2024.orgs Eclipse Simulator, som tilbyr en detaljert visuell representasjon for hundrevis av steder. TimeAndDate.com gir også en simulering av hvordan formørkelsen vil se ut for spesifikke steder sammen med en tidsplan.

Det er viktig for observatører å bruke solformørkelsesbriller gjennom hele arrangementet for å beskytte øynene. En ringformet solformørkelse oppstår når månen ser ut til å være litt mindre enn solen på grunn av sin posisjon i sin bane. Den 14. oktober vil månen blokkere den midtre delen av solen, og skape en kort ring som kalles et ringrom. Formørkelsen vil passere over flere amerikanske stater, inkludert Oregon, Texas, California, Nevada, Idaho, Utah, Arizona, Colorado og New Mexico. Den vil deretter fortsette til Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia og Brasil.

For å se formørkelsen trygt, er det avgjørende å unngå å se direkte på de delvise eller ringformede fasene uten sertifisert øyebeskyttelse. Enten du er i Amerika eller et annet sted under formørkelsen, er solformørkelsesbriller nødvendig for å sikre trygg visning.

