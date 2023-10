NASAs laserkommunikasjon som revolusjonerer romdataoverføring

NASA revolusjonerer dataoverføringskapasitet i verdensrommet med sin banebrytende laserkommunikasjonsteknologi. Med den kommende oppskytingen av ILLUMA-T nyttelasten til den internasjonale romstasjonen (ISS) i november, er potensialet for raskere og mer effektiv kommunikasjon mellom ISS og jorden innen rekkevidde.

Tradisjonelt har ISS vært avhengig av radiofrekvensrelésatellitter for dataoverføring. Imidlertid er introduksjonen av laserkommunikasjon gjennom oppdrag som ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) satt til å transformere måten data overføres fra verdensrommet.

Laserkommunikasjon bruker usynlig infrarødt lys for å muliggjøre høyere datahastigheter, slik at romfartøy kan overføre større mengder data tilbake til jorden i en enkelt overføring. Denne banebrytende teknologien er til fordel for forskere på ISS, siden den gir raskere dataoverføring og forbedrer muligheten til å sende betydelige mengder data.

ILLUMA-T, administrert av NASAs Space Communications and Navigation-program, vil demonstrere toveis laserkommunikasjonsrelé når den er installert på ISS. Utstyrt med et teleskop og gimbal, sporer den optiske modulen til ILLUMA-T Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) i geosynkron bane. Til tross for at den er på størrelse med en mikrobølgeovn, spiller denne kompakte nyttelasten en avgjørende rolle for å forbedre romkommunikasjonsevnene.

Når den er installert på ISS, vil ILLUMA-T videresende data med en imponerende hastighet på 1.2 gigabit per sekund til LCRD. Derfra vil dataene bli overført til optiske bakkestasjoner i California eller Hawaii. Bakkestasjonene vil deretter rute dataene til LCRD Mission Operations Center og deretter til ILLUMA-T bakkeoperasjonsteam ved NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland for kvalitetsvurdering.

Samarbeidet mellom ILLUMA-T og LCRD har potensial til å revolusjonere romkommunikasjon. NASA ser for seg å integrere laserkommunikasjon i sine romkommunikasjonsnettverk for å dra nytte av både nær-jorden og dype romutforskning. Med denne teknologien kan forskere og romentusiaster se frem til raskere, mer effektiv og omfattende dataoverføring mellom ISS og jorden.

Spørsmål og svar

1. Hva er ILLUMA-T?

ILLUMA-T står for Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Det er en nyttelast utviklet av NASA for å vise frem potensialet til laserkommunikasjon for å forbedre dataoverføringsevnene i verdensrommet.

2. Hvordan fungerer laserkommunikasjonsteknologi?

Laserkommunikasjon bruker usynlig infrarødt lys for å muliggjøre høyere datahastigheter, noe som muliggjør overføring av større mengder data tilbake til jorden i en enkelt overføring. Denne teknologien gir raskere og mer effektiv kommunikasjon mellom romoppdrag, som den internasjonale romstasjonen (ISS), og jorden.

3. Hva er fordelene med laserkommunikasjon?

Laserkommunikasjon gir raskere dataoverføring og muligheten til å sende mer data tilbake til jorden. Dette er til fordel for forskere og romutforskningsoppdrag ved å forbedre dataoverføringsevnene og muliggjøre mer omfattende analyse av dataene som samles inn i rommet.

4. Hvordan vil ILLUMA-T forbedre romkommunikasjonsevnene?

Når den er installert på ISS, vil ILLUMA-T demonstrere toveis laserkommunikasjonsrelé. Den vil videresende data med en imponerende hastighet på 1.2 gigabit per sekund til Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) i geosynkron bane. Dette samarbeidet har som mål å revolusjonere romkommunikasjonsevner og bane vei for integrering av laserkommunikasjon i NASAs romkommunikasjonsnettverk.