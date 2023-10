NASA utsetter romvandring etter kjølevæskelekkasje på den internasjonale romstasjonen

NASA-tjenestemenn har bestemt seg for å utsette en av de planlagte romvandringene som svar på en nylig kjølevæskelekkasje på det russiske segmentet av den internasjonale romstasjonen (ISS). Opprinnelig planlagt til torsdag 19. oktober, vil romvandringen nå finne sted på et senere tidspunkt i 2023 ettersom både NASA og Russlands føderale romfartsorganisasjon, Roscosmos, fortsetter å undersøke årsaken til lekkasjen.

Kjølevæsken som brukes på ISS er ammoniakk, som krever ekstra dekontamineringsprosedyrer hvis astronauter i romdrakter er i umiddelbar nærhet. Lekkasjen i Russlands Nauka-vitenskapsmodul skjedde 9. oktober, men stoppet samme dag. Dette er tredje gang det siste året at russisk ISS-utstyr har opplevd en ammoniakklekkasje.

Roscosmos planlegger sin egen romvandring 25. oktober for å nøye undersøke en 13 år gammel flyttet radiator på Rassvet-modulen, som ser ut til å være kilden til den siste lekkasjen. Mens kjølevæsken ikke er giftig eller farlig for mannskapet, jobber eksperter med å forhindre at små spor av stoffet kommer inn i interne systemer og forårsaker nedbrytning av utstyr over tid.

NASAs utsatte romvandring er rettet mot å utføre mindre vedlikeholdsoppgaver. Astronautene Loral O'Hara fra NASA og Andreas Mogensen fra European Space Agency vil samle inn prøver fra utsiden av ISS for å søke etter mikroorganismer og erstatte et høyoppløsningskamera, blant annet. Nøyaktig dato for dette arbeidet vil bli bestemt senere.

Heldigvis er den andre romvandringen planlagt av NASA, en romvandring for alle kvinner 30. oktober, fortsatt planlagt å fortsette som planlagt. O'Hara vil få selskap av NASA-astronaut Jasmin Moghbeli for å fjerne en defekt elektronikkboks og erstatte et lager som trengs for en av stasjonens solcellepaneler.

Ifølge Russland var de to foregående ammoniakklekkasjene på ISS forårsaket av mikrometeoroid-angrep. I desember 2022 var den første lekkasjen så alvorlig at mannskapet på et Soyuz-romfartøy måtte omdisponeres til en erstatning Soyuz. Det tok flere romfartøyforsendelser å fikse problemet, noe som resulterte i at astronautene ble på ISS i ett år i stedet for de tiltenkte seks månedene. I februar 2023 opplevde også et russisk romfartøy Progress for last sin egen ammoniakklekkasje.

kilder:

– NASA-tjenestemenns blogginnlegg