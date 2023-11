Ny NASA Mission PACE feier inn med klimavitenskapelig innovasjon

NASAs Plankton, Aerosol, Cloud og Ocean Ecosystem (PACE) romfartøy har fullført sin reise fra NASAs Goddard Space Flight Center i Maryland til Astrotech Spacecraft Operations-anlegget i Florida. Ingeniører og teknikere venter spent på ankomsten av PACE for å forberede bakkeutstyret for lossing og prosessering. Romfartøyet vil deretter gjennomgå drivstoffpåfylling og endelig innkapsling før den forventede lanseringen tidlig i 2024.

PACEs kommende oppdrag på en SpaceX Falcon 9-rakett vil fokusere på å undersøke det intrikate forholdet mellom havet og atmosfæren. Ved å studere utvekslingen av karbondioksid mellom disse to komponentene, tar oppdraget sikte på å forbedre NASAs forståelse av havbiologi, atmosfæriske aerosoler, luftkvalitet og klima. Med over to tiår med globale satellittobservasjoner, representerer PACE et betydelig fremskritt i NASAs innsats for å utforske jordens økosystemer.

PACE-prosjektet, ledet av NASAs Goddard Space Flight Center, spiller en viktig rolle i å utvide vår forståelse av klimavitenskap. Oppdraget er i tråd med NASAs forpliktelse til å samle viktige data for å håndtere klimaendringer og deres innvirkning på planeten. Ved å undersøke hav og atmosfæriske interaksjoner omfattende, har PACE potensial til å utdype vår innsikt i karbondioksiddynamikk og gi verdifull informasjon for klimaovervåking og modellering.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spørsmål: Hva står PACE for?

A: PACE står for Plankton, Aerosol, Cloud, and ocean Ecosystem.

Spørsmål: Når er PACE planlagt for lansering?

A: PACE skal lanseres tidlig i 2024.

Spørsmål: Hva er rollen til PACE-oppdraget?

A: Oppdraget tar sikte på å bedre forstå utvekslingen av karbondioksid mellom havet og atmosfæren, forbedre havbiologien og atmosfæriske aerosolobservasjoner, og undersøke luftkvalitet og klimarelaterte målinger.

Spørsmål: Hvor administreres PACE-prosjektet?

A: PACE-prosjektet administreres av NASAs Goddard Space Flight Center.

Spørsmål: Hvilket byrå er ansvarlig for å administrere lanseringstjenesten for PACE-oppdraget?

A: Oppskytningstjenesten for PACE-oppdraget administreres av NASAs Launch Services Program, basert på Kennedy Space Center.

Kilde: NASA, hentet fra https://phys.org/