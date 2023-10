NASAs Dragonfly: Paving the Way for Titan Exploration

Et banebrytende oppdrag er i gang ved NASA mens forskere forbereder seg på å utforske Titan, Saturns største måne. Titan, kjent for sin tette atmosfære og lave tyngdekraft, har lenge vært et mål for NASAs søken etter beboelige verdener og tegn på utenomjordisk liv. For å oppnå denne dristige bragden bygger NASA en atomdrevet lander kalt Dragonfly, som vil være byråets første oppdrag til overflaten av en havverden.

Dragonfly, utviklet og drevet av Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) i Maryland, er ingen vanlig lander. Den ligner en drone på størrelse med en bil, og vil sveve gjennom Titans nitrogenrike atmosfære ved hjelp av fire par stablede rotorer, designet for å skjære gjennom månens tykke luft. Utstyrt med avanserte kameraer, sensorer og prøvetakingsinstrumenter, har Dragonfly som mål å utforske områder av Titan som mistenkes å inneholde organiske materialer, muligens i kontakt med et hav av vann under overflaten under den iskalde overflaten.

Omfattende testing av Dragonflys flysystemer har blitt utført ved NASAs Langley Research Center i Virginia de siste tre årene. Testene simulerte en rekke flyforhold og scenarier for å evaluere kjøretøyets aerodynamiske ytelse, rotorhastigheter og spenst ved forskjellige vindhastigheter og flyvinkler. Den vellykkede gjennomføringen av over 700 totale kjøringer og mer enn 4,000 individuelle datapunkter har økt forskernes tillit til simuleringsmodellene designet for å gjenskape de utfordrende forholdene på Titan.

Rick Heisler, Dragonfly vindtunnel-testleder ved APL, forklarer at hver testfase har gjort det mulig for teamet å avgrense sine tekniske modeller og forbedre rotorens ytelsesforutsigelser for Titans ekstraordinære atmosfære. De innhentede dataene har vært medvirkende til å validere landerens aerodynamikk, aero-strukturelle ytelse og rotorens utmattelseslevetid i det tøffe kryogene miljøet.

Dragonfly skal etter planen lanseres i 2027 og forventes å nå Titan innen 2034, noe som markerer en betydelig milepæl i romutforskning. Som Ken Hibbard, Dragonfly misjonssystemingeniør ved APL, sier: "Med Dragonfly gjør vi science fiction til utforskningsfakta." Oppdraget gir en spennende mulighet til å avdekke Titans mysterier, og hvert steg som tas bringer oss nærmere å sende dette revolusjonerende rotorflyet over himmelen og overflaten til Saturns største måne.

