NASA Biosignatures IDEAS Lab: Søk nå for en unik verkstedopplevelse

NASAs astrobiologiprogram tilbyr en spennende mulighet for forskere ved amerikanske institusjoner til å delta i Biosignatures IDEAS-laben. Denne innovative workshopen har som mål å utvikle nye og banebrytende tilskuddsforslag gjennom sanntids fagfellevurdering.

Biosignatures IDEAS-laben vil bestå av en kombinasjon av virtuelle forhåndsmøter, personlige økter og virtuelle økter. De personlige øktene vil finne sted fra 6. til 8. februar 2024, mens de virtuelle øktene vil bli holdt 16., 23. og 1. mars.

Ved å delta i denne workshopen vil forskere få sjansen til å samarbeide med jevnaldrende, motta verdifull tilbakemelding og avgrense stipendforslagene sine i sanntid. Det endelige målet er å utvikle et sett med forslag som vil bli vurdert for finansiering gjennom Exobiologi-programmet.

For å søke om Biosignatures IDEAS-laben, kan interesserte forskere besøke den offisielle nettsiden på [lenke for å søke]. Her kan de finne mer informasjon om verkstedet og sende inn sin søknad.

Denne unike verkstedopplevelsen er en utmerket mulighet for forskere innen astrobiologi til å ta forskningen sin til nye høyder. Ved å engasjere seg i sanntids fagfellevurdering og samarbeid, vil deltakerne kunne foredle ideene sine og utvikle sterke tilskuddsforslag som har potensial til å gi betydelige bidrag til feltet.

Ikke gå glipp av denne sjansen til å bli en del av NASA Biosignatures IDEAS Lab. Søk nå og ta forskningen din til neste nivå!

Definisjoner:

– Biosignaturer: Indikatorer på tidligere eller nåværende liv som kan oppdages og studeres i ulike miljøer.

– IDÉER: Innovasjon i utvikling, utforskning og vitenskap – et program som fremmer samarbeid og utvikling av transformative ideer innen romutforskning.

