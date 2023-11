Ny artikkel: Den uplanlagte reisen til NASAs Astronaut Tool Bag

I en uvanlig vending har en verktøyveske som tilhører en NASA-astronaut tatt på seg en ny rolle som satellitt etter å ha blitt løsnet under en nylig romvandring. Denne uventede hendelsen har fanget oppmerksomheten til romentusiaster og astronomer, og fremhever utfordringene som astronauter står overfor i verdens unike miljø.

Under en vedlikeholdsvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS), mistet NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara grepet om den verdifulle hvite sekken fylt med verktøy. Verktøyvesken går nå i bane rundt jorden omtrent 200 miles over overflaten, og observatører i Storbritannia kan oppdage den med teleskoper eller kikkerter.

Mens bekymringer om romrester har blitt reist, har NASA-tjenestemenn forsikret at verktøyvesken ikke utgjør en umiddelbar trussel mot ISS eller andre satellitter i bane. Byrået overvåker aktivt banen og spår at den vil forbli i bane i flere måneder.

Denne hendelsen tjener som en påminnelse om kompleksiteten og de uventede hindringene som kan oppstå under romoppdrag, selv med de mest nøye planlagte oppgavene. Etter hvert som verktøyveskens reise fortsetter, blir romentusiaster og astronomer betatt av dens midlertidige baneopphold.

Det er ikke første gang astronauter har mistet utstyr i verdensrommet. NASA-astronaut Ed White mistet en reservehanske under den første amerikanske romvandringen i 1965. I 2008 mistet også NASA-astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper ved et uhell en verktøyveske, og i 2017 mistet to NASA-astronauter et stykke termisk skjerming mens de utførte reparasjoner.

NASA undersøker for tiden hendelsen og implementerer ytterligere sikkerhetstiltak for å forhindre at slike hendelser oppstår under fremtidige romvandringer. I mellomtiden har verktøyvesken blitt klassifisert som romsøppel og tildelt identifikatoren 58229/1998-067WC.

FAQ:

Spørsmål: Er verktøyvesken en trussel mot den internasjonale romstasjonen eller andre satellitter?

A: Nei, ifølge NASA-tjenestemenn utgjør verktøyvesken ingen umiddelbar trussel mot ISS eller andre satellitter i bane.

Spørsmål: Hvordan kan observatører spore verktøyveskens bane?

A: Verktøyvesken kan observeres ved hjelp av teleskoper eller kikkerter, spesielt i Storbritannia.

Spørsmål: Er dette første gang astronauter har mistet utstyr i verdensrommet?

A: Nei, det har vært tidligere tilfeller der astronauter utilsiktet har mistet utstyr under romvandring.

Spørsmål: Hvilke tiltak tar NASA for å forhindre lignende hendelser?

A: NASA undersøker hendelsen og implementerer forbedrede sikkerhetstiltak for fremtidige romvandringer.

Spørsmål: Hvor lenge forventes verktøyposen å forbli i bane?

A: NASA spår at verktøyvesken vil forbli i bane i flere måneder før den går i oppløsning i jordens atmosfære.