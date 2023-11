Ny oppdagelse: Verktøyveske mistet av NASA Astronauts Visible in the UK Skies

En bemerkelsesverdig begivenhet innen romutforskning har utspilt seg, og fanget oppmerksomheten til skywatchers i Storbritannia. NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara forsvant ved et uhell en verktøyveske mens de jobbet på et solcellepanelreparasjonsoppdrag ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Nå er denne feilplasserte verktøyvesken spesielt synlig i bane rundt jorden, og tilbyr et unikt skue for alle som er interessert i kosmos mysterier.

Ledende astronomer fra det anerkjente Virtual Telescope Project har identifisert verktøyvesken, slik at entusiaster utstyrt med kikkerter eller teleskoper kan observere den mens den grasiøst beveger seg gjennom nattehimmelen. Posen, som har en struktur på størrelse med kofferten og betegnet som romavfall med identifikasjonsnummeret 58229/1998-067WC, har blitt oppdaget i umiddelbar nærhet av ISS.

For å være vitne til dette ekstraordinære synet har innbyggere i Sør-Storbritannia den beste muligheten til å se den unnvikende verktøyvesken i løpet av en bestemt tidsramme. Hvis værforholdene tillater det, kan observatører få et glimt av det mellom 6.24 og 6.34 på tirsdag. Den optimale perioden for å se dette himmelske skuespillet er imidlertid 24. november, fra 5.30 til 5.41.

Mens romutforskning ofte fokuserer på teknologiske fremskritt og vitenskapelig forskning, minner denne bemerkelsesverdige hendelsen oss om universets uforutsigbare og fryktinngytende natur. Den tilfeldige oppdagelsen av verktøyvesken av den japanske astronauten Satoshi Furukawa legger til et spennende element til historien. I en uventet vending forsøkte Furukawa faktisk å ta et bilde av Fuji-fjellet fra ISS da han utilsiktet fotograferte den tapte gjenstanden.

FAQ:

Spørsmål: Hvordan kan jeg se verktøyvesken?

A: Hvis du har en kikkert eller et teleskop, se mot himmelen på de angitte tidspunktene, og hvis været tillater det, kan du få et glimt av verktøyvesken.

Spørsmål: Er verktøyvesken farlig?

A: Verktøyvesken er klassifisert som romavfall, men dens visuelle utseende utgjør ingen umiddelbar fare.

Spørsmål: Hvordan mistet astronautene verktøyvesken sin?

A: Mens du utførte vedlikehold på et solcellepanel, ble posen feilplassert og ble deretter sluppet ut i verdensrommet.

Spørsmål: Kan jeg fortsatt observere verktøyvesken etter de angitte datoene?

A: På grunn av den uforutsigbare naturen til dens bane og potensielle endringer i atmosfæriske forhold, kan sikten variere utover de gitte tidspunktene.