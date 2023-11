Ny artikkel: Astronauter forbereder seg på vedlikehold av romvandring på den internasjonale romstasjonen

By

De siste forberedelsene er i gang for en vedlikeholdsromvandring på den internasjonale romstasjonen (ISS) mens Expedition 70-mannskapet forbereder seg på oppgaven. Onsdag vil NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara legge ut på en nesten syv timer lang romvandring for å fjerne radiokommunikasjonsutstyr og bytte maskinvare som gjør at ISS' solcellepaneler kan spore solen.

Romvandringen, planlagt å begynne klokken 8:05 EDT, markerer første gang begge astronautene vil våge seg utenfor romstasjonen. Oppdragsledere har gitt klarsignal til NASA TV for å gi livedekning av begivenheten fra klokken 6:30 EDT på byråets app og nettsted.

Kommandør Andreas Mogensen fra European Space Agency og Satoshi Furukawa fra JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) ble med Moghbeli og O'Hara for de daglange romvandringsforberedelsene. Teamet gjennomgikk standard medisinske undersøkelser, inkludert temperatur, blodtrykk, puls og åndedrettskontroll. I tillegg gjennomgikk de romvandringsprosedyrene og holdt en siste beredskapskonferanse med bakkespesialister.

Inne i Quest-luftslusen gjorde astronautene klar verktøy og romdrakter som forberedelse til den kommende romvandringen. Vedlikeholdsaktiviteten vil markere den 12. romvandringen som ble gjennomført ved ISS i år.

I mellomtiden fokuserte romstasjonens tre kosmonauter på deres daglige vitenskapelige forskning og vedlikeholdsoppgaver i Roscosmos-segmentet av stasjonen. Flyingeniør Oleg Kononenko deltok i en 24-timers økt med måling av hjerte- og blodtrykksaktiviteten hans, mens flyingeniør Nikolai Chub fullførte oppryddingsoppgaver fra forrige ukes romvandring. Flyingeniør Konstantin Borisov hjalp til med livsstøtte og vedlikeholdsoppgaver hele dagen.

FAQ:

Spørsmål: Hva vil astronautene gjøre under romvandringen?

A: Astronautene vil fjerne radiokommunikasjonsutstyr og bytte maskinvare for ISS sine solcellepaneler.

Spørsmål: Vil romvandringen bli kringkastet?

A: Ja, NASA TV vil gi livedekning av romvandringen på byråets app og nettside.

Spørsmål: Hvor mange romvandringer har blitt gjennomført ved ISS i år?

A: Dette vil være den 12. romvandringen som gjennomføres ved ISS i 2021.