By

Astronauten Frank Rubio har brutt USAs utholdenhetsrekord for enkeltflyvninger ved å tilbringe 371 dager ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS). Dette overgår den tidligere rekorden på 355 dager holdt av Mark Vande Hei. Rubio, sammen med kosmonautene Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin, skal tilbake til jorden 27. september etter deres lengre opphold i verdensrommet.

Opprinnelig planlagt å returnere i mars, måtte Rubio og besetningskameratene forbli på ISS på grunn av en kjølevæskelekkasje i Soyuz MS-22 fergeskip. Lekkasjen, som antas å være forårsaket av en mikrometeoroid-påvirkning, tvang mannskapet til å forlenge oppholdet med seks måneder. I februar ble en upilotert erstatning Soyuz lansert med suksess for å sikre at den russiske besetningsrotasjonsplanen forble på rett spor.

Rubio uttrykte utfordringene med å være borte fra familien under milepælene deres, som bursdager og sønnen på vei til college, men berømmet kona og barna for å håndtere situasjonen godt. Til tross for de personlige vanskelighetene, fokuserte Rubio på arbeidet sitt og gjorde det beste ut av situasjonen.

Rubios rekordstore prestasjon bringer ham nærmere verdensrekorden satt av kosmonauten Valery Polyakov, som tilbrakte 437 dager og 18 timer ombord på den russiske romstasjonen Mir. Det neste mannskapet som skal erstatte Rubio og hans kolleger vil inkludere Oleg Kononenko, Nikolai Chub og NASA-astronaut Loral O'Hara, med Kononenko og Chub som planlegger å tilbringe et år på ISS.

Kilde: Associated Press