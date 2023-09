Astronauten Frank Rubio skal vende tilbake til jorden etter et rekordstort romoppdrag

NASA-astronauten Frank Rubio, som har USAs rekord for lengst sammenhengende tid tilbrakt i verdensrommet, skal tilbake til jorden 27. september, og avslutter et oppdrag som varte i over ett år ved den internasjonale romstasjonen (ISS). Rubio, sammen med to russiske kosmonauter, Sergey Prokopyev og Dmitri Petelin, var opprinnelig strandet i lav bane rundt jorden på grunn av en kjølevæskelekkasje i deres planlagte hjemtur, en Sojuz-kapsel som lå til kai ved romstasjonen, i desember 2022.

For å løse problemet utvidet både NASA og den russiske romfartsorganisasjonen Roscosmos mannskapets ekspedisjon med ytterligere seks måneder. De slo fast at den lekke kapselen var uegnet til å bringe mannskapet hjem, da det utgjorde risiko for overoppheting under gjeninntreden i jordens atmosfære. Som et resultat vil mannskapet returnere til jorden i en erstatnings Sojuz-kapsel som ble sendt opp tom.

Gjennom hele sitt utvidede romoppdrag holdt Rubio jevnlig kontakt med familien og stolte på mannskapet sitt for støtte. Han understreket viktigheten av å finne en balanse mellom arbeid og avslapning for å opprettholde sin mentale helse. Rubios oppdrag, som utgjorde 371 dager på rad i verdensrommet, brøt den tidligere amerikanske rekorden satt av astronaut Mark Vande Hei i 2021.

Til tross for den pågående krigen mellom Russland og Ukraina og geopolitiske spenninger, har NASA og Roscosmos fortsatt samarbeidet ved ISS. Mannskapet tok nyhetene om deres utvidede oppdrag godt, og NASAs romstasjonsprogramleder, Joel Montalbano, nevnte spøkefullt muligheten for å fly i iskrem som en belønning.

Rubio, en lege, uttrykte at han ikke ville ha akseptert oppdraget hvis han hadde visst at det ville holde ham borte fra familien i over et år. Imidlertid fikk han mest mulig ut av tiden sin i verdensrommet ved å utføre forbrenningsforskning, delta i helsestudier og pleie romtomater som en del av hans favorittvitenskapelige eksperiment.

For å være vitne til Rubios avgang fra romstasjonen, kan seerne stille inn på NASA TV på byråets nettside 27. september. Skipet skal etter planen forlate romstasjonens dokke klokken 3:51 ET, med dekning av landingen som begynner klokken 6 ET. .

Kilder: NASA, Mashable