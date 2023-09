NASA-astronaut Frank Rubio setter rekord for lengste romreiser i USA

NASA-astronaut Frank Rubio har skrevet historie ved å overgå den lengste amerikanske romfartsrekorden noensinne. Rubio er for tiden stasjonert ved den internasjonale romstasjonen (ISS), og overskred mandag den forrige rekorden på 355 dager. Rubio ankom først ISS i september i fjor sammen med to russiske kosmonauter for det som skulle være et rutineoppdrag på seks måneder.

Oppholdet ble imidlertid uventet forlenget etter at Soyuz-kapselen deres opplevde en kjølevæskelekkasje mens de lå til kai ved romstasjonen. Som et resultat vil trioens retur til jorden, som er planlagt til 27. september, gjøres ved hjelp av en erstatningskapsel som ble sendt opp til ISS utelukkende for hjemreisen.

Når Rubio har fullført oppdraget sitt og lander på jorden, vil han ha tilbrakt totalt 371 dager i verdensrommet, og overgå den forrige rekorden satt av Mark Vande Hei. Vande Heis enkeltromfartsrekord var på 355 dager. Det er viktig å merke seg at verdensrekorden for lengste romfart tilhører den russiske kosmonauten Valeri Polyakov, som tilbrakte 437 dager ombord på romstasjonen Mir på midten av 1990-tallet.

Prestasjonen til Rubio har blitt varmt anerkjent av NASA-sjef Bill Nelson, som uttrykte sin beundring for Rubios dedikasjon i en melding levert gjennom X, tidligere kjent som Twitter.

Mens Rubio forbereder seg på å returnere til jorden, skal et erstatningsmannskap bestående av to russere og en amerikaner etter planen lanseres fra Kasakhstan på fredag ​​og vil overta ansvaret til det avgående mannskapet ved ISS.

kilder:

– NASA-astronaut Frank Rubio setter amerikansk romfartsrekord (kilde ukjent)