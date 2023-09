NASA-astronaut Tracy Caldwell Dyson blir med det russiske mannskapet på romoppdraget i 2024

By

NASA-astronaut Tracy Caldwell Dyson har blitt annonsert som en del av mannskapet for MS-25 Soyuz-romfartøyoppdraget, planlagt oppskyting i mars 2024. Dette vil være Dysons tredje tur i bane, og hun vil få selskap av Roscosmos-kosmonauten Oleg Novitskiy og Hviterussland romfartsdeltaker Marina Vasilevskaya. Oppdraget skal vare i seks måneder, med Dyson tilbake til jorden høsten 2024.

Avtalen mellom NASA og Roscosmos åpner for integrerte mannskaper, som sikrer at det er passende trente medlemmer om bord på den internasjonale romstasjonen (ISS) for vedlikehold og romvandring. Den gir også beredskapsplaner i tilfelle problemer med mannskapets romfartøy eller nødsituasjoner som krever en tidlig retur til jorden.

Dysons tidligere romutflukter inkluderer et 12-dagers oppdrag på romfergen Endeavours STS-118 i 2007, samt et 174-dagers opphold som flyingeniør for ekspedisjonen 23/24 i 2010. Hun utførte også tre beredskapsromvandringer i 2010 til reparere en defekt pumpemodul.

Novitskiy, som har vært i verdensrommet tre ganger tidligere, og Vasilevskaya, som blir den første hviterusseren i verdensrommet, vil også være en del av MS-25-oppdraget. Novitskiy har samlet 531 dager i bane og deltok til og med i innspillingen av en russisk romfilm kalt "The Challenge" på ISS i 2021.

Inkluderingen av besetningsmedlemmer fra forskjellige land fremhever viktigheten av internasjonalt samarbeid i romutforskning. Med NASA og Roscosmos fortsetter partnerskapet, er oppdraget satt til å videreføre vitenskapelig forskning og fremskritt på ISS.

Kilde: NASA, TASS