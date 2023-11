Forbereder for fremtiden: Neste generasjons kamera for måneoppdrag

Nye teknologier og innovasjoner har revolusjonert romutforskningen, slik at forskere kan våge seg videre og fange fascinerende bilder av kosmos. Nå forbereder NASA, i samarbeid med European Space Agency (ESA), seg på å ta månebilder til neste nivå med et neste generasjons kamera spesielt designet for månen.

Den felles innsatsen mellom NASA og ESA har resultert i utviklingen av et bemerkelsesverdig kamera bygget med profesjonelt hylleutstyr. Med utmerket lysfølsomhet og toppmoderne linser gir disse kameraene enestående bildekvalitet. Men for å gjøre dem egnet for romapplikasjoner, gjorde NASA-teamet kritiske modifikasjoner, inkludert tillegg av et beskyttende teppe for å skjerme kameraet fra det harde månemiljøet og ekstreme termiske forhold. I tillegg ble det gjort ergonomiske justeringer av kameraets knapper for å få plass til astronauter med store romdrakter og hansker.

For å sette dette banebrytende kameraet på prøve, ble prosjektet Handheld Universal Lunar Camera (HULC) gjennomført som en del av PANGEA-opplæringsprogrammet. Astronauter deltok i strenge tester av kameraets evner i månelignende terreng på Lanzarote, Spania. Hovedmålet med programmet var å trene astronauter som effektive feltforskere for fremtidige måneoppdrag.

Under feltturen kunne astronauter skyte og dokumentere sine romutforskningsaktiviteter takket være hjelp fra ESA Electronic Field Book. Dette verktøyet gjorde det mulig for geologiinstruktører å holde kontakten med mannskapet, og ga støtte og veiledning i sanntid. Inkluderingen av månekameraet forbedret mannskapets opplevelse ved å gi en realistisk smak av utforskning av månens overflate.

Den vellykkede integreringen av neste generasjons kamera i PANGEA-treningsprogrammet fremhever potensialet for fremtidige romoppdrag. Med sin evne til å fange detaljerte bilder av månens overflate, kan dette kameraet spille en avgjørende rolle i å veilede forskere til å avdekke hemmelighetene som er skjult under måneskorpen under det kommende Artemis-oppdraget.

