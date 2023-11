Ny artikkel: NASA-astronauter utfører første romvandring for vedlikeholdsarbeid

By

NASA-astronautene Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara skrev historie i dag da de la ut på sin aller første romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) for vedlikeholdsarbeid. Dette landemerkeøyeblikket markerer den 12. romvandringen ved ISS i år og forventes å vare i nesten 7 timer.

Under romvandringen vil astronautene fjerne radiokommunikasjonsutstyr og bytte maskinvare som gjør at ISS' solcellepaneler kan spore solen. Dette viktige vedlikeholdsarbeidet sikrer kontinuerlig funksjon og effektivitet til laboratoriet i bane.

Både Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara er medlemmer av Expedition 70, som startet i september i år. Før romvandringen gjennomgikk astronautene standard medisinske undersøkelser for å sikre deres helse og beredskap for oppgaven. De fikk hjelp av medastronaut Mogensen, som gjennomførte temperatur-, blodtrykks-, puls- og respirasjonskontroller.

For å se romvandringen live, kan seerne stille inn på NASA TV eller NASAs YouTube-kanal. Dekningen starter klokken 6:30 ET for de i USA, mens seere i India kan få med seg handlingen klokken 4:00 indisk standardtid på NASAs YouTube-kanal.

Denne romvandringen betyr ikke bare en viktig milepæl for de involverte astronautene, men fremhever også NASAs pågående engasjement og engasjement for å opprettholde og forbedre funksjonaliteten til ISS. Når vi fortsetter å utforske dypet av verdensrommet, blir slikt vedlikeholdsarbeid avgjørende for å sikre suksessen til fremtidige oppdrag og den fortsatte fremdriften av menneskelig romutforskning.

FAQ:

Spørsmål: Hvorfor gjennomfører astronautene romvandringen?

A: Astronautene utfører romvandringen for å utføre vedlikeholdsarbeid på den internasjonale romstasjonen, inkludert fjerning av radiokommunikasjonsutstyr og bytte av maskinvare for sporing av solcellepaneler.

Spørsmål: Hvor lenge vil romvandringen vare?

A: Romvandringen forventes å vare i nesten 7 timer.

Spørsmål: Hvor kan jeg se romvandringen?

A: Seere kan stille inn på NASA TV eller NASAs YouTube-kanal for å se direktedekningen av romvandringen.

Spørsmål: Hva er betydningen av denne romvandringen?

A: Denne romvandringen markerer den første for både astronauter og viser NASAs forpliktelse til å opprettholde og forbedre funksjonaliteten til den internasjonale romstasjonen.