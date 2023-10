Asteroide 1998 HH49: Et nært møte med NASAs Sentry II-system

NASAs Sentry II-system sporer flittig Near-Earth Asteroids (NEA) for å sikre sikkerheten til planeten vår. En slik asteroide, utpekt som 1998 HH49, har nylig fanget oppmerksomheten til NASAs Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Dette massive himmellegemet, som måler omtrent 600 fot i størrelse, forventes å fly forbi den 17. oktober. Selv om det vil være omtrent 1.17 millioner kilometer unna Jorden på det nærmeste punktet, har dens imponerende hastighet på 53,233 XNUMX kilometer i timen vekket interessen. av astronomer.

Opprinnelig oppdaget 28. april 1998, og observert igjen 1. desember 2021, tilhører denne asteroiden Apollo-gruppen. Apollo-asteroidene er oppkalt etter Apollo-asteroiden fra 1862 og er kjent for sin tendens til å krysse jordens vei. Spesielt var Apollo-klassen ansvarlig for meteoreksplosjonen i Chelyabinsk i 2013, som forårsaket betydelige skader og skader i Russland.

Selv om 1998 HH49 er klassifisert som "potensielt farlig" på grunn av størrelsen, spår NASA at forbiflyvningen vil være trygg. Dens tilstedeværelse understreker imidlertid uforutsigbarheten til det enorme universet og den avgjørende rollen til byråer som NASA i å overvåke himmelske trusler.

Avslutningsvis spiller NASAs Sentry II-system en viktig rolle i å spore jordnære asteroider som 1998 HH49 for å forutse potensielle farer. Selv om denne spesielle asteroidens forbiflyvning ikke forventes å utgjøre en trussel, tjener størrelsen den som en påminnelse om behovet for konstant årvåkenhet for å sikre sikkerheten til planeten vår.

kilder:

– NASAs Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)

– 2013 Chelyabinsk meteoreksplosjon