NASA har vellykket 3D-utskrift og tester rakettmotordyse for romfart

NASA har oppnådd en betydelig milepæl innen additiv produksjon ved å lykkes med 3D-utskrift og testing av en ny rakettmotordyse som en del av sitt RAMFIRE-prosjekt. RAMFIRE, som står for Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, er finansiert av NASAs Space Technology Mission Directorate (STMD). Prosjektet har som mål å fremme additiv produksjon og utvikle nye fremdriftssystemer for NASAs fremtidige romfartsoppdrag.

I samarbeid med materialutvikler Elementum 3D skapte NASA-ingeniører fra Marshall Space Flight Center et sveisbart aluminium kjent som A6061-RAM2. Denne aluminiumsvarianten har de nødvendige varmebestandige egenskapene for bruk i rakettmotorer. Ved å 3D-printe munnstykket som ett stykke, reduseres produksjonstiden betydelig sammenlignet med tradisjonelt produserte dyser, som kan kreve opptil 1,000 individuelt sammenføyde deler.

Den 3D-printede RAMFIRE-dysen har små interne kanaler for å avkjøle dysen under operasjoner og forhindre smelting. Dens lette natur tillater produksjon av komponenter med høy styrke, noe som muliggjør romfart som bærer tyngre nyttelast. Dette er avgjørende for NASAs Moon to Mars-initiativ, som har som mål å etablere en langsiktig menneskelig tilstedeværelse på månen og til slutt sende menneskelige oppdrag til Mars.

RAMFIRE-munnstykket har gjennomgått strenge hot-fire tester, inkludert forskjellige drivstoffkonfigurasjoner, i Marshalls østlige testområde. Testene har vist at den 3D-printede munnstykket effektivt kan fungere i krevende miljøer med dype rom og tåle termiske, strukturelle og trykkbelastninger. Munnstykket blir også delt med kommersielle interessenter og akademia, med luftfartsselskaper som vurderer den nye aluminiumslegeringen og 3D-utskriftsprosessen for ulike bruksområder.

Denne prestasjonen av NASA viser den økende bruken av additiv produksjon i produksjonen av rakettmotorkomponenter. Andre selskaper, som AMCM og Agile Space Industries, bruker også 3D-utskriftsteknologier for å produsere forbrenningskamre og kritiske rakettdeler. Disse fremskrittene innen additiv produksjon er avgjørende for fremtiden for romutforskning og utvikling av avanserte fremdriftssystemer.

