Studie av nanobærere avslører høy forekomst av antistoffer mot polyetylenglykol (PEG) i tysk befolkning

En fersk studie utført av forskere fra Max Planck Institute for Polymer Research har kastet lys over forekomsten av antistoffer mot polyetylenglykol (PEG) i den tyske befolkningen. PEG er et vanlig stoff som brukes i kosmetikk, mat og medisin. Tilstedeværelsen av antistoffer mot PEG kan påvirke effektiviteten av medisinske terapier som bruker nanobærere betydelig.

Forskerne hadde som mål å undersøke i hvilken grad antistoffer mot PEG allerede finnes i det tyske samfunnet og hvordan de kan påvirke bruken av nanobærere i medisinske behandlinger. Antistoffer produseres vanligvis av immunsystemet for å bekjempe virusinfeksjoner. Det har imidlertid blitt oppdaget at antistoffer også kan utvikles mot PEG, et molekyl med en relativt enkel struktur.

PEG brukes i medisin for å fungere som et beskyttende belegg for legemiddelbærere i nanostørrelse, og øker sirkulasjonstiden deres i blodet. Dette er spesielt relevant for utviklingen av nanobærere i kreftbehandlinger. Studien fant imidlertid at antistoffer mot PEG fester seg til de belagte nanobærerne, noe som gjør dem synlige for immunsystemet og hindrer deres terapeutiske effekter.

Forskerteamet undersøkte over 500 blodprøver tatt fra pasienter i 2019. De oppdaget at PEG-antistoffer var påviselige i 83 % av prøvene. Interessant nok ble konsentrasjonen av disse antistoffene funnet å være omvendt proporsjonal med alderen til individene som ble testet, noe som tyder på at forekomsten av antistoffer kan være påvirket av den nylige økningen i PEG-bruk og variasjonen av immunsystemet med alderen.

Funnene i denne studien har betydelige implikasjoner for fremtidige medisinske terapier som bruker nanobærere. Forskerne mener at terapier kanskje må justeres for å ta hensyn til immunsystemets respons på PEG-antistoffer. Mulige modifikasjoner kan inkludere å erstatte PEG med alternative stoffer eller individualisere mengden aktiv ingrediens i henhold til antistoffkonsentrasjonen i en pasients blod.

Ytterligere forskning er planlagt for å utforske hvordan nanobærerterapier kan tilpasses for å overvinne utfordringene som antistoffer mot PEG utgjør. Målet er å utvikle innovative tilnærminger som sikrer effektiv levering av legemidler i medisinske behandlinger.

Samlet sett fremhever denne studien viktigheten av å forstå prevalensen og virkningen av antistoffer mot PEG i utviklingen av nanobærere for medisinske terapier. Ved å møte disse utfordringene kan forskere forbedre effektiviteten og sikkerheten til nanobærerbaserte behandlinger og potensielt revolusjonere helsetjenester.

kilder:

