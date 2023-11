Ny innsikt: Hvordan cellestruktur reagerer på eksternt trykk

Forskere ved National Institute for Materials Science i Tsukuba, Japan, har brukt en innovativ teknikk for å studere hvordan levende celler reagerer på eksternt mekanisk trykk. Ved å bruke kraft ved hjelp av prober i nanostørrelse gjennom atomkraftmikroskopi, var forskerne i stand til å kartlegge hvordan denne kraften blir fordelt over celleoverflaten og gjennom hele cellen.

Teamet brukte maskinlæring for å analysere og modellere kreftene som ble målt i studien. I tillegg ble fikserings- og fargeteknikker brukt for å vurdere virkningen av kraftforvrengning på cellens indre strukturer, spesielt mikrotubuli og aktinfilamenter som danner dens "skjelett".

Celler har evnen til å tilpasse seg ulike kjemiske og mekaniske stimuli fra omgivelsene. Dr. Jun Nakanishi, lederen av Mechanobiology Group ved National Institute for Materials Science, forklarer at for å opprettholde celleintegritet og god helse, bruker celler raske tilbakemeldingsmekanismer for å tilpasse seg disse stimuli. Imidlertid har svikt i denne cellulære responsen vært knyttet til flere plager, inkludert diabetes, Parkinsons sykdom, hjerteinfarkt og kreft.

Tidligere studier på cellulære responser har vært begrenset på grunn av teknikkene som er brukt, og krever ofte at cellene er utstyrt med sensorer, og dermed begrenset målinger til bare en del av responsen. Forskerne i denne studien brukte innovativt en nanoskala-sonde for å kartlegge kraftfordelingen over en hel celle med nanometeroppløsning.

Studien avslørte at strekk- og kompresjonskrefter er fordelt over aktinfibre og mikrotubuli i cellen for å opprettholde formen, lik hvordan stenger og tau fungerer i et campingtelt. Forskerne fant også at kjernen spiller en rolle i å motvirke ytre krefter når funksjonen til aktinfibre er deaktivert, noe som understreker viktigheten av kjernens indre struktur i cellulær stressrespons.

Interessant nok sammenlignet studien responsene fra friske celler til kreftceller. Kreftceller viste større motstandskraft mot ekstern kompresjon sammenlignet med friske celler og var mindre sannsynlig å aktivere celledød som respons.

Funnene forbedrer ikke bare vår forståelse av den komplekse intracellulære mekanikken som er involvert i stressrespons, men de gir også en mulighet til å utvikle et diagnostisk verktøy for å skille sunne og kreftceller basert på cellulær mekanikk. For tiden er sykehus avhengige av å evaluere funksjoner som størrelse, form og struktur for kreftdiagnose, som kanskje ikke alltid gir tilstrekkelig informasjon.

Dr. Han Zhang, seniorforsker ved Electron Microscopy Group ved National Institute for Materials Science, antyder at måling av kraftfordeling kan forbedre diagnostisk nøyaktighet betydelig, og gir en alternativ metode for å vurdere celletilstander.

FAQ

Spørsmål: Hvordan studerte forskerne cellulære responser på eksternt trykk?

A: Forskerne brukte en teknikk som kalles atomkraftmikroskopi, som bruker nano-størrelser for å påføre kraft over overflaten av cellene.

Spørsmål: Hva avslørte studien om cellulær stressrespons?

A: Studien fant at strekk- og trykkkrefter er fordelt over aktinfibre og mikrotubuli i cellen for å opprettholde formen.

Spørsmål: Hvordan skilte kreftceller seg i deres respons på ekstern kompresjon?

A: Kreftceller viste større motstandskraft mot ekstern kompresjon sammenlignet med friske celler og var mindre sannsynlig å aktivere celledød som respons.

Spørsmål: Hvordan kan denne forskningen påvirke kreftdiagnosen?

A: Funnene tyder på at måling av kraftfordeling i celler kan gi et nytt diagnostisk verktøy for å skille mellom friske og kreftceller, og potensielt forbedre diagnostisk nøyaktighet.