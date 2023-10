Den sammenvevde historien til Neandertaler og Homo sapiens: Innsikt fra DNA-analyse

En fersk studie utført av forskere ved Universitetet i Genève (UNIGE) gir ny innsikt i distribusjonen av neandertaler-DNA i dagens Homo sapiens. Studien, publisert i tidsskriftet Science Advances, utforsker hvordan DNA fra neandertalere har blitt distribuert i Homo sapiens-genomet i løpet av de siste 40,000 XNUMX årene.

Forskningen avslører subtile variasjoner i tilstedeværelsen av neandertaler-DNA på tvers av forskjellige tidsperioder og geografiske regioner, og kaster lys over den sammenvevde historien til disse to artene. Det har lenge vært kjent at neandertalere og homo sapiens blandet seg, noe som resulterer i omtrent to prosent av neandertaler-opprinnelse DNA i genomene til dagens eurasiere.

Studien viser imidlertid at denne prosentandelen ikke er konsistent i Eurasia. Neandertaler-DNA er litt mer rikelig i asiatiske genomer sammenlignet med europeiske. En forklaring er at ulike påvirkninger av naturlig utvalg på gener fra Neandertaler kan ha forårsaket disse variasjonene mellom asiatiske og europeiske populasjoner.

En annen teori foreslått av UNIGE-forskerne antyder at migrasjonsstrømmer kan være en nøkkelfaktor i distribusjonen av neandertaler-DNA. Når en migrerende befolkning blander seg med en lokal befolkning, har lokalbefolkningens DNA en tendens til å øke proporsjonalt med avstanden fra den migrerende gruppens opprinnelsespunkt.

For å teste denne teorien brukte forskerne en database som inneholder over 4,000 genomer fra individer fra Eurasia som dateres tilbake 40,000 10,000 år. Deres statistiske funn indikerer at europeiske paleolittiske jeger-samlere hadde en litt høyere andel neandertaler-DNA sammenlignet med sine asiatiske kolleger. Under den neolittiske overgangen (5,000 XNUMX til XNUMX XNUMX år siden) var det imidlertid en reduksjon i andelen neandertaler-DNA i europeiske genomer, noe som resulterte i en litt lavere prosentandel enn i asiatiske populasjoner.

Ankomsten av de første bøndene fra Anatolia og Egeerhavet i denne perioden, som bar mindre neandertaler-DNA, fortynnet ytterligere konsentrasjonen av Neandertaler-DNA i Europa. Disse funnene gir verdifull innsikt i den evolusjonære reisen og hybridiseringsprosessen til disse to artene.

Avslutningsvis lar integrasjonen av eldgammel genomforskning og arkeologiske data oss avdekke den komplekse historien til neandertalere og Homo sapiens. Denne studien fungerer som en referanse for fremtidige studier og kan bidra til å identifisere genetiske profiler som avviker fra gjennomsnittet, og potensielt avdekke fordelaktige eller uheldige effekter.

kilder:

- Original artikkel: Vitenskap Fremskritt

– Universitetet i Genève: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/