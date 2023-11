The Mysterious Gap: Atmospheric Loss and the Missing Planets

En banebrytende studie som bruker data fra NASAs pensjonerte Kepler-romteleskop har kastet lys over et av universets mest spennende mysterier: fraværet av eksoplaneter som er 1.5 til 2 ganger så store som Jorden. Ledet av Jessie Christiansen fra Caltech/IPAC, utforsker forskningen årsakene bak dette særegne gapet og avslører en uventet synder – atmosfærisk tap.

"Eksoplanetforskere har nok data nå til å si at dette gapet ikke er et lykketreff. Det skjer noe som hindrer planeter i å nå og/eller holde seg i denne størrelsen, forklarte Christiansen.

Studien foreslår to hovedmekanismer som er ansvarlige for dette atmosfæriske tapet: kjernedrevet massetap og fotofordampning. Kjernedrevet massetap oppstår når en planets varme kjerne gradvis skyver atmosfæren vekk over tid. På den annen side involverer fotofordampning at den intense strålingen fra en planets vertsstjerne fjerner atmosfæren, som ligner på en kosmisk hårføner som smelter en isbit.

For å undersøke disse mekanismene, fokuserte Christiansens team på stjernehopene Praesepe og Hyades, kjent for sin relative ungdom i kosmiske termer. I disse hopene hadde nesten 100 % av stjernene fortsatt sub-Neptun-planeter eller planetkandidater i bane rundt dem, mens eldre stjernehoper viste bare en retensjonsrate på 25 % for sub-Neptun. Disse funnene motsier tidligere antakelser om at fotofordampning spilte en betydelig rolle i eksoplanetutviklingen.

Resultatene tyder sterkt på at kjernedrevet massetap er hovedårsaken til det observerte størrelsesgapet. Tidligere trodde astronomer at atmosfærisk tap først og fremst skjedde gjennom fotofordampning i de tidlige stadiene av eksoplanetevolusjonen. Den bemerkelsesverdige atmosfæriske oppbevaringen i yngre stjerneklynger som Praesepe og Hyades avslører en annen fortelling.

Selv om denne studien markerer et betydelig fremskritt i vår forståelse av eksoplaneter, er det bare en del av et større kosmisk puslespill. Christiansen understreker at pågående forskning og fremtidige studier vil fortsette å utforske og teste disse funnene, og avdekke mer innsikt i universets mysterier.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er Kepler-romteleskopet?

Kepler-romteleskopet var et NASA-oppdrag designet for å oppdage eksoplaneter, planeter som går i bane rundt stjerner utenfor solsystemet vårt. Den opererte fra 2009 til 2018 og ga viktige data for å forstå egenskapene og distribusjonen til eksoplaneter.

2. Hva er atmosfærisk tap?

Atmosfærisk tap refererer til prosessen der en planet mister atmosfæren over tid. Dette kan skje på grunn av ulike faktorer, for eksempel stråling fra planetens kjerne eller intens stråling fra vertsstjernen.

3. Hva er sub-Neptunes?

Sub-Neptuner er en type eksoplanet som er mindre i størrelse enn Neptun, men større enn Jorden. De er preget av sin gassformige sammensetning og finnes ofte i de beboelige sonene til vertsstjernene.

4. Hva er forskjellen mellom kjernedrevet massetap og fotofordampning?

Kjernedrevet massetap oppstår når en planets varme kjerne gradvis skyver atmosfæren vekk over tid. Fotofordampning, derimot, er prosessen der en planets atmosfære fjernes av den intense strålingen fra vertsstjernen.

